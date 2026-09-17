ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାରା ସିଂଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନ ମାମଲା; ୩ ସପ୍ତାହ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି
ଦାରା ସିଂଙ୍କ ରିମିସନ୍ ଆବେଦନ ଖାରଜ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେପଟେ ଦାରାଙ୍କ ଓକିଲ ଏ.ପି ସିଂଙ୍କ ଅପିଲ୍ ପରେ ଆବେଦନରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ୨ସପ୍ତାହ ସମୟ ଦେଲେ ଆପେକ୍ସ୍ କୋର୍ଟ
Published : September 17, 2026 at 1:28 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ମିଶନାରୀ ଗ୍ରାହାମ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ନାବାଳକ ପୁଅଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଲ୍ ଓରଫ୍ ଦାରା ସିଂଙ୍କ ରିମିସନ୍ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଥିବା ନେଇ ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ଗ୍ରାହାମ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ନାବାଳକ ପୁଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଷ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗ୍ଲାଡିସ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଇଭାଞ୍ଜେଲିକାଲ୍ ମିଶନାରୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏହି ମିଶନାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦାରା ସିଂଙ୍କ ରିମିସନ୍ ଆବେଦନ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନନେବାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ।
ଗୁରୁବାର ଏହି ମାମଲା ଜଷ୍ଟିସ୍ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଜୟ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଦାରା ସିଂଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ, “ଆପଣ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଧାର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଆବେଦନରେ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ଯୁକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ…”
ରିମିସନ୍ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଦେଶ ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଅବଗତ କରିଥିଲେ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, “ଆବେଦନକାରୀ (ଦାରା ସିଂ)ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଆଇନଜୀବୀ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଶୋଧନ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ୨ ସପ୍ତାହ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି।” ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ୩ ସପ୍ତାହ ପରେ ହେବ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
- ମୁକ୍ତି ନେଇ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ସମିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ
୧୯୯୯ ମସିହା ଗ୍ରାହାମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଗୁଆ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତି ନେଇ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ସମିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (SSRB) । ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୩୧ ତାରିଖରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ SSRB ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ମିଶନାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ୨ ପୁଅଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ମାରିବା ଘଟଣାରେ ଅପରାଧୀର ଆଗୁଆ ମୁକ୍ତି ଫଳରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରିଛି ଷ୍ଟେଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରିଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୫ ଥର ଖାରଜ ହୋଇସାରିଛି ଦାରା ସିଂଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନ । ପୂର୍ବରୁ SSRB ରିପୋର୍ଟ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଥିବାରୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ । କେନ୍ଦୁଝରରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଶୁଣାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜାରି ରହିଛି ।
ଗତ ୮ ତାରିଖରେ, ଗ୍ରାହାମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଲ ଓରଫ ଦାରା ସିଂଙ୍କ ଅକାଳ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଜା ସମୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ମିଶନାରୀ ଗ୍ରାହାମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ନାବାଳକ ପୁଅଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦାରା ସିଂହ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଜୟ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଦାରା ସିଂଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ରାଜ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ସମୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡର ଅଯଥା ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଯଥା ସମୟ ନେବା ଏବଂ ଶୁଣାଣି ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ ।
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଜେଲ୍ରୁ ଆବଶ୍ୟକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାକୁ ବାକି ଥିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଦାରା ସିଂଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆସନ୍ତା ଶୁଣାଣିରେ ଫଳାଫଳ ଜଣାଇବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଥିଲେ ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ମିଶନାରୀ ଗ୍ରାହାମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ନାବାଳକ ପୁଅଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଲ୍ ଓରଫ ଦାରା ସିଂଙ୍କ ଦାଖଲ ରିଟ୍ ପିଟିସନର ଶୁଣାଣିକୁ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଜୟ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ । ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସମୟ ମାଗି ମାମଲାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ମାମଲାର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗଠିତ କମିଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ରେକର୍ଡ ତଲବ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ସେହି ରେକର୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଟି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିନଥିବାରୁ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରିନାହିଁ ।
ତେବେ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସ ଶୁଣାଣିରେ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦାରା ସିଂଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନ ଉପରେ ମାସେ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
- କଣ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ?
୧୯୯୯ ଜାନୁଆରୀରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମନୋହରପୁର ଗାଁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ମିଶନାରୀ ଗ୍ରାହାମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ନାବାଳକ ପୁଅ ଫିଲିପ୍ ଓ ଟିମୋଥିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେସନ୍ ୱାଗନ୍ (station wagon) ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଦୋଷୀ ଭାବେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
୬୩ ବର୍ଷୀୟ ଦାରା ସିଂ ୨୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁକ୍ତି ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ୨୪ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଜେଲ୍ରେ ରହିସାରିଥିବା ଏବଂ ନିଜର “ଯୌବନାବସ୍ଥାର ରାଗ”ରେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ “ଅନୁତାପ” କରୁଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ।
ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ୨୦୦୩ ମସିହାରେ CBI କୋର୍ଟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖି କହିଥିଲେ ଯେ ମାମଲାଟି ‘ବିରଳରୁ ବିରଳତମ’ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସୁନାହିଁ ।