ମେଡିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷାରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ 11.25% ସଂରକ୍ଷଣ
ରାଜ୍ୟରେ ମେଡିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ୮% ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ୧୨% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
Published : January 15, 2026 at 8:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର ନେଇପାରନ୍ତି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ୧୧.୨୫% ସଂରକ୍ଷଣ । ସେହିପରି ଦୁଇଗୁଣା ହୋଇପାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ସଂରକ୍ଷଣ । ନିଯୁକ୍ତି ସହ ସମାନୁପାତରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ିପାରେ ସଂରକ୍ଷଣ । ଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରୁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଯୋଜନା । ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ନୂଆବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଳିବ ସଂରକ୍ଷଣ । ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବା ଏସଇବିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୧୧.୨୫% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଏସ୍ସି, ଏସ୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଦୁଇ ଗୁଣା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ‘ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟି’ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ସରକାର ଏହାକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅନୁମୋଦନ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସରକାରୀ ଭାବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ନିକଟରେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ମେଡିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ୮% ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ୧୨% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପାଇଁ କୌଣସି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଏମବିଏ, ଏମସିଏ, ଡିପ୍ଲୋମା, ଆଇଟିଆଇ ଓ ପିଡିଆଇଏସ ଭଳି ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସସି ଓ ଏସଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଦୁଇ ଗୁଣା କରିବାକୁ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ଏସସିଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ୮%ରୁ ୧୬.୨୫% ଓ ଏସଟି ସଂରକ୍ଷଣ ୧୨% ରୁ ୨୨.୫୦% କରିବାକୁ କମିଟି ସୁପାରିସ କରିଛି । ମେଡିକାଲ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଏସଇବିସିଙ୍କ ପାଇଁ ୧୧.୨୫% ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ।
ନିଯୁକ୍ତି ବେଳେ ଥିବା ସଂରକ୍ଷଣ ଅନୁପାତ ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବଢାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତ ନିଆଯାଇଛି । ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଲାଗୁ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ତଥା ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ ।
କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସଇବିସିଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳୁଥିଲା । ମେଡିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭଳି ବୃତ୍ତିଗତ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଥିଲା । ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟି ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ଏଥିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । କେଉଁ ବର୍ଗର କେତେ ସଂରକ୍ଷଣ ବଢ଼ାଯିବ, ତାର ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି ।"
ସନ୍ତୋଷ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଏସଇବିସି ବର୍ଗର ୟୁଜି ଓ ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷାରେ ଏମବିବିଏସ, ବିଏସଏସଏସ, ନସିଂ ଓ ଫାର୍ମାସୀ ସମେତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭଳି ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାରେ ଲାଗୁ ପାଇଁ କମିଟି ସୁପାରିସ କରିଛି । ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କମିଟି ଦେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଆଉ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟିର ସଂରକ୍ଷଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରାଇ ସରକାର ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି । ସରକାର କମିଟିର ସୁପାରିସ ଗ୍ରହଣ କଲେ ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବ ।"
ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟଦେବ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ ନିଯୁକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ । ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା । ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବା ୟୁଜି ଏବଂ ପିଜିରେ ଓବିସିଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ଗତବର୍ଷ ମେ ୧୪ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇନାହିଁ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ତୁରନ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଡାକି ସରକାର ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ । ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଶତକୁ ୨୭କୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରୁଛି ।
ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସଂଘର ଆବାହକ ଚିଦାନନ୍ଦ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ପାଇଁ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସରକାର ଏନେଇ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ । କାରଣ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଏସସି ଓ ଏସଟିଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବି ରହିଛି । ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ୨୭% ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୩୮.୭୫% ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ।
ବିଜେପି ନେତା ସୁରଥ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ୫୪ ପ୍ରତିଶତ ପଛୁଆ ବର୍ଗ । ଏହି ବର୍ଗର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ସଚେତନ । ଶିକ୍ଷାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୋହନ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସରକାର ଓବିସି ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ।"
