ନାମରେ ଫେରିବ ଓଡ଼ିଆ ପରିଚୟ, ସରକାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ସଂଶୋଧନ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସ୍ଥାନର ନାମରେ ଇଂରାଜୀ ବନାନ । ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ୭ ଜିଲ୍ଲାର ଇଂରାଜୀ ବନାନକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ।
Published : February 5, 2026 at 3:08 PM IST
Revision of English Names ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ଭାଷାଗତ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନର ନାଁର ଇଂରାଜୀ ବନାନ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ନାମ ଉଚାରଣ ଅନୁସାରେ ରହିବ ଇଂରାଜୀ ବନାନ । 11 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ଓ କିଛି ଉପବିଭାଗ (subdivisions), ବ୍ଲକ, ତହସିଲ ଏବଂ ପୌରପାଳିକାର ମୂଳ ଓଡ଼ିଆ ନାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଇଂରାଜୀ ନାମରେ ସଂଶୋଧନ:
ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, 11ଟି ଜିଲ୍ଲାର 24ଟି ସ୍ଥାନର (ଜିଲ୍ଲା, ତହସିଲ, ବ୍ଲକ ଆଦି) ଇଂରାଜୀ ନାମରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ । ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦେବଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅନୁଗୋଳ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର, ନୟାଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ଏହି 11ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ଇଂରଜୀ ବନାନ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଡ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀରେ ଆର (R) ଲେଖାଯାଏ । ଯେପରିକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା (Kendrapada)କୁ ଇଂରାଜୀରେ କେନ୍ଦ୍ରାପରା (Kendrapara) ଓ ନୟାଗଡ଼ (Nayagarh)କୁ ନୟାଗର (Nayagarh) ବୋଲି ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ । ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଣିକି ଓଡ଼ିଆ ନାମ ଅନୁସାରେ ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ଖୋରଧା (Khoradha) ଓ ଦେଓଗଡ଼ (Deogarh)କୁ ଦେବଗଡ଼ (DEBAGAR) ଲେଖାଯିବ ।
ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲା ଓ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଠିକ୍ ଇଂରାଜୀ ବନାନ କଣ ରହିଛି:
|ନାମ
|ପୂର୍ବରୁ ଇଂରାଜୀ ବନାନ
|ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଠିକ୍ ଇଂରାଜୀ ବନାନ
|ପଡ଼ିଆ
|Podia
|Padia
|ଦେବଗଡ଼
|Deogarh
|Debagarh
|ରିଆମାଳ
|Reamal
|Riamal
|କନ୍ଧମାଳ
|Khondmal
|Kandhamal
|ଖୋରଧା
|Khurda
|Khoradha
|ବୋଲଗଡ଼
|Bolagarh
|Bolagada
|ବାଣପୁର
|Banpur
|Banapur
|ଜଟଣୀ
|Jatni
|Jatani
|ଅନୁଗୋଳ
|Angul
|Anugol
|ପାଲଲହଡ଼ା
|Pallahara
|Palalahada
|ଆଠଗଡ଼
|Athagarh
|Athagad
|ସାଲେପୁର
|Salipur
|Salepur
|ବଡ଼ମ୍ବା
|Baramba
|Badamba
|ବାଲେଶ୍ବର
|Balasore
|Baleshwar
|ନିଳଗିରି
|Nilgiri
|Nilagiri
|ଆଳି
|Aul
|Ali
|କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
|Kendrapara
|Kendrapada
|ମହାକାଳପଡ଼ା
|Makalapara
|Mahakalapada
|କେନ୍ଦୁଝର
|Keonjhar
|Kendujhar
|ବଡ଼ବିଲ
|Barbil
|Badbil
|କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼
|Keonihargarh
|Kendujhargarh
|ରେଢାଖୋଲ
|Rairakhol
|Redhakhol
|ନୟାଗଡ଼
|Nayagarh
|Nayagada
|ଦଶପଲ୍ଲା
|Daspalla
|Dashapalla
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସୂଚିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଭାଗ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରାଯିବ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଉଠାଇପାରିବେ । ଅନୁମୋଦନ ହେବା ପରେ, ସଂଶୋଧିତ ନାମଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ, ସରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ, ସାଇନ୍ବୋର୍ଡ ଏବଂ ମାନଚିତ୍ରରେ ସିଠିକ ଇଂରାଜୀ ବନାନ ହେବ ।
ଏନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍କଲାର ସୁପ୍ରଭା ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ବନାନକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଲିପି ସହିତ ସମାନ କରାଯିବ। ଏହା ଭାଷାଗତ ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।"
