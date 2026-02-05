ETV Bharat / state

ନାମରେ ଫେରିବ ଓଡ଼ିଆ ପରିଚୟ, ସରକାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ସଂଶୋଧନ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସ୍ଥାନର ନାମରେ ଇଂରାଜୀ ବନାନ । ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ୭ ଜିଲ୍ଲାର ଇଂରାଜୀ ବନାନକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ।

File photo of Odisha Chief MInister Mohan Charan Majhi
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 5, 2026 at 3:08 PM IST

Revision of English Names ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ଭାଷାଗତ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନର ନାଁର ଇଂରାଜୀ ବନାନ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ନାମ ଉଚାରଣ ଅନୁସାରେ ରହିବ ଇଂରାଜୀ ବନାନ । 11 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ଓ କିଛି ଉପବିଭାଗ (subdivisions), ବ୍ଲକ, ତହସିଲ ଏବଂ ପୌରପାଳିକାର ମୂଳ ଓଡ଼ିଆ ନାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।


ଇଂରାଜୀ ନାମରେ ସଂଶୋଧନ:

ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, 11ଟି ଜିଲ୍ଲାର 24ଟି ସ୍ଥାନର (ଜିଲ୍ଲା, ତହସିଲ, ବ୍ଲକ ଆଦି) ଇଂରାଜୀ ନାମରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ । ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦେବଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅନୁଗୋଳ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର, ନୟାଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ଏହି 11ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ଇଂରଜୀ ବନାନ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଡ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀରେ ଆର (R) ଲେଖାଯାଏ । ଯେପରିକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା (Kendrapada)କୁ ଇଂରାଜୀରେ କେନ୍ଦ୍ରାପରା (Kendrapara) ଓ ନୟାଗଡ଼ (Nayagarh)କୁ ନୟାଗର (Nayagarh) ବୋଲି ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ । ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଣିକି ଓଡ଼ିଆ ନାମ ଅନୁସାରେ ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ଖୋରଧା (Khoradha) ଓ ଦେଓଗଡ଼ (Deogarh)କୁ ଦେବଗଡ଼ (DEBAGAR) ଲେଖାଯିବ ।

Odisha Govt initiates process to restore original Odia names of places across Odisha
ସଂଶୋଧନ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସ୍ଥାନର ନାମରେ ଇଂରାଜୀ ବନାନ (GOVERNMENT OF ODISHA)
Odisha Govt initiates process to restore original Odia names of places across Odisha
ସଂଶୋଧନ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସ୍ଥାନର ନାମରେ ଇଂରାଜୀ ବନାନ (GOVERNMENT OF ODISHA)

ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲା ଓ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଠିକ୍ ଇଂରାଜୀ ବନାନ କଣ ରହିଛି:

ନାମପୂର୍ବରୁ ଇଂରାଜୀ ବନାନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଠିକ୍ ଇଂରାଜୀ ବନାନ
ପଡ଼ିଆPodiaPadia
ଦେବଗଡ଼DeogarhDebagarh
ରିଆମାଳReamalRiamal
କନ୍ଧମାଳKhondmalKandhamal
ଖୋରଧାKhurdaKhoradha
ବୋଲଗଡ଼BolagarhBolagada
ବାଣପୁରBanpurBanapur
ଜଟଣୀJatniJatani
ଅନୁଗୋଳAngulAnugol
ପାଲଲହଡ଼ାPallaharaPalalahada
ଆଠଗଡ଼AthagarhAthagad
ସାଲେପୁରSalipurSalepur
ବଡ଼ମ୍ବାBarambaBadamba
ବାଲେଶ୍ବରBalasoreBaleshwar
ନିଳଗିରିNilgiriNilagiri
ଆଳିAulAli
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାKendraparaKendrapada
ମହାକାଳପଡ଼ାMakalaparaMahakalapada
କେନ୍ଦୁଝରKeonjharKendujhar
ବଡ଼ବିଲBarbilBadbil
କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼KeonihargarhKendujhargarh
ରେଢାଖୋଲRairakholRedhakhol
ନୟାଗଡ଼NayagarhNayagada
ଦଶପଲ୍ଲାDaspallaDashapalla

ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସୂଚିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଭାଗ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରାଯିବ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଉଠାଇପାରିବେ । ଅନୁମୋଦନ ହେବା ପରେ, ସଂଶୋଧିତ ନାମଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ, ସରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ, ସାଇନ୍‌ବୋର୍ଡ ଏବଂ ମାନଚିତ୍ରରେ ସିଠିକ ଇଂରାଜୀ ବନାନ ହେବ ।

ଏନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍କଲାର ସୁପ୍ରଭା ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ବନାନକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଲିପି ସହିତ ସମାନ କରାଯିବ। ଏହା ଭାଷାଗତ ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

