ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ: AI ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ନ୍ୟୁ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର
ଭୁବନେଶ୍ବର ବିଶ୍ବ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ୭ମ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏହି ବ୍ୟାଚ୍ର ୯୩ ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇସାରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 13, 2026 at 6:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର । ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ସହ ଶିଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷ ଜନଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଉଛି । ଭୁବନେଶ୍ବର ବିଶ୍ବ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ୭ମ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୫୦୬ ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣାର୍ଥୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୬୧ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ବ୍ୟାଚର ୯୩ ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣାର୍ଥୀ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶିଳ୍ପ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ।
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି । ୭ମ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଟ ୫୦୬ ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣାର୍ଥୀ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି । ସେଥିରୁ ୨୬୧ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ, ଏହା ମୋଟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ୫୧ ପ୍ରତିଶତ । ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ଆଗ୍ରହ ଓ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ବ୍ୟାଚର ୯୩ ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣାର୍ଥୀ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇସାରିଛନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ଚାହିଦା ସହ ସମନ୍ୱିତ ହେଉଛି ।
ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରରେ ନୂଆ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତର ଚାକିରି ବଜାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା (AI) ସମେତ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହା ସହ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଛାତ୍ର ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏଠାରେ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ।" ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଗଢିବା ପାଇଁ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ପ୍ରତିରୋଧକ ଚିକିତ୍ସାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଟିବି ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର