ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ ! ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ
Possible Cyclone Preparation: ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
Published : November 13, 2026 at 3:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ପିଛା ଛାଡୁନି ବାତ୍ୟା ! ଅର୍ଣ୍ଣବ, ମୁରାସୁ ପରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବାତ୍ୟାର ଗତି, ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା, ପବନର ବେଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବାବେଳେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟାର ରୂପରେଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ । କିନ୍ତୁ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
‘ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ’
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ଅବପାତ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି । ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ୧୨ ଥର ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ୧୨ ଲଘୁଚାପ ଭିତରୁ ୮ଟି ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ । ଦୀଘାରୁ ଗୋପାଳପୁର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ମୌସୁମୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଓ ଅବପାତ ଓଡିଶା ପିଛା ଛାଡୁନାହିଁ । ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ଲଘୁଚାପ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି । ଲଘୁଚାପ ୧୫ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ ହୋଇଛି ।
ପାଣିପାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି #Odisha #lowpressure https://t.co/Rgcz9RSBmc— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 13, 2026
ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର:
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ‘ଆଜି ସକାଳ ସାଢେ ୮ଟା ବେଳେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ୧୫ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ପରେ ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ । ୧୬ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ । କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ IMD ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ନାହିଁ । ଏହାର ଗତି କଣ ରହିବ, କେତେ ବର୍ଷା ହେବ, ପବନ ହେବ ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ଜଣାପଡିବ । ଆସନ୍ତାକାଲି କିମ୍ବା ତା'ପରେ ଏହାର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବ:
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘IMD ବାତ୍ୟାର ରୂପରେଖ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ । ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ଅର୍ଥ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସମୁଦ୍ରତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ଅତୀତର ରେକର୍ଡ ଦେଖି ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ରହିବ ।
ନିକଟରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଗଞ୍ଜାମରେ ଜଳପ୍ରଳୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କନ୍ଧମାଳ ଭୂସ୍କଳନ ନେଇଗଲା ଅନେକ ଜୀବନ । ଏହାରି ଭିତରେ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆସିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର