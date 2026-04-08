ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ; ଆସିବ ଆଇନ, ନାପସନ୍ଦ କଲେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ
ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ହେବ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 8, 2026 at 5:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଶବ୍ଦ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଆଇନ୍ । 'ଘୃଣ୍ୟ ଭାଷଣ ଏବଂ ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧ ପ୍ରତିରୋଧକ ଆଇନ’ ଆସିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ । ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି । ଶିଶୁ, ମହିଳା ଓ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହେଉ ଅବା ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମନଇଚ୍ଛା ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ଆଇନ କମିଶନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ‘ଘୃଣ୍ୟ ଭାଷଣ ଏବଂ ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧ ପ୍ରତିରୋଧକ ଆଇନ’ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆକାରରେ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ଆୟୋଗର ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ ଓପନ ସୋର୍ସ ଅଛି । ଦିନକୁ ଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁତ୍ସିତ ମିଡିଆ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ କିଏ ଓ କେଉଁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଆଧାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କାହାକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ । କିଛି ଲୋକ ନିଜର ଅଭଦ୍ର ମାନସିକତା ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କୁତ୍ସିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଅଥବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ସେମାନେ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । ସେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ପେସାର ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ । କୌଣସି କଥାକୁ କଦର୍ଥ ଓ କୁତ୍ସିତ ଭାଷା ଲଗାଇ ଲେଖିବା ଏକ ଦୋଷାବହ କଥା । ଏହା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନହେଲେ ଏହି ମାନସିକ ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା ଦରକାର । ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଏହି ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପାଗଳଖାନାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସକ୍ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକଲେ ସୋସିଆଲର ଶାଳୀନତା ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ।"
ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜାରିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲଏନସର ଲୋକନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଲେଖିବୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାରକୁ ମୁଁ ଠିକ ବୋଲି କହୁନାହିଁ । ଯିଏ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଗୁଣ ଗାଇବ, ତାହାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବେ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର