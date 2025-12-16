ETV Bharat / state

₹୫୨ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଖଣ୍ଡଗିରି–ଉଦୟଗିରି ଜୈନ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳର ସମନ୍ୱିତ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରସ୍ତାବ

ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଲାଗି ସୁବିଧା ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ।

₹୫୨ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଖଣ୍ଡଗିରି–ଉଦୟଗିରି ଜୈନ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳର ସମନ୍ୱିତ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରସ୍ତାବ
₹୫୨ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଖଣ୍ଡଗିରି–ଉଦୟଗିରି ଜୈନ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳର ସମନ୍ୱିତ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରସ୍ତାବ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 16, 2025 at 10:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୈନ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଓ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରିର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଲାଗି ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ଜୈନ ଗୁମ୍ଫା ପରିସରର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଲାଗି ସୁବିଧା ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।

ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଲାଗି ସୁବିଧା ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଲାଗି ସୁବିଧା ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। (ETV BHARAT ODISHA)

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଡା କହିଥିଲେ ଯେ, "ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମସ୍ତ କାମ ହେବା ସମୟରେ ଖଣ୍ଡଗିରି–ଉଦୟଗିରିର ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରିବେଶକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ମାରକ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ କୌଣସି ନୂଆ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉନ୍ନୟନ କାମ ଏଏସଆଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ବାହାରେ କରାଯିବ", ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ।

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସହର ଢାଞ୍ଚା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧା ସହିତ ସମନ୍ୱୟ କରିବା, ସହି ସମୟରେ ଭିଡ଼, ମୂଳ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ଓ ସାର୍ବଜନିକ ପରିବେଶର ଅବନତି ଭଳି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା।


ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୧୬ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ମାରକ ପ୍ରାଧିକରଣ (National Monument Authority) ନିକଟକୁ ଏନଓସି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଯାଇଥିଲା। ୨୬ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଏହାକୁ ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି। ଏହି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏଏସଆଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍କଲର ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡିଂ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ନିରୀକ୍ଷଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ, ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ମଞ୍ଜୁରି ଗ୍ରହଣ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଲ୍ଡିଂ ବାଇ-ଲ ଅନୁସରଣ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ।

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ଜୈନ ଗୁମ୍ଫା ପରିସରର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ଜୈନ ଗୁମ୍ଫା ପରିସରର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। (ETV BHARAT ODISHA)

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମସ୍ତ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା (ଏଏସଆଇ)ର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ମାରକ ସୀମାର ବାହାରେ କରାଯିବ। ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ମାରକ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ କୌଣସି ନୂଆ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ|

ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଂଶ

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଏସଆଇର ନୂତନ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ନିକଟରେ ବସ୍, କାର୍ ଓ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ସୁସଂଗଠିତ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଏକ ସୁନିୟୋଜିତ ପ୍ଲାଜା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପାଦଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଡିଜାଇନ, କ୍ୟୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓ ପ୍ରବେଶ ଗେଟୱେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।

ଏହା ସହିତ ଏକ ଅରାଇଭାଲ (arrival) ପ୍ଲାଜା ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର (Interpretation center) ସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସ୍ଥଳ, ଅଡିଓ-ଭିଜୁଆଲ୍ କକ୍ଷ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର, ସୁଭେନିୟର (souvenir) ଦୋକାନ, କାଫେଟେରିଆ, ଶୌଚାଳୟ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିବ। ପାହାଡ଼ ପରିବେଶ ସହିତ ମେଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନରେ ତିଆରି କରାଯିବ।

ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ମାରକ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ କୌଣସି ନୂଆ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉନ୍ନୟନ କାମ ଏଏସଆଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ବାହାରେ କରାଯିବ, ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ।
ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ମାରକ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ କୌଣସି ନୂଆ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉନ୍ନୟନ କାମ ଏଏସଆଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ବାହାରେ କରାଯିବ, ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। (ETV BHARAT ODISHA)


ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପାଦଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଲୋକ, ସୁସଜ୍ଜିତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଓ ଐତିହ୍ୟ ସୂଚନା ଫଳକ ରହିବ।
ଏନଏଚ-୧୬ ଫ୍ଲାଏଓଭର ତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାର୍ବଜନିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କରାଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ଗଛରୋପଣ, ଭେଣ୍ଡିଂ କିଓସ୍କ, ସୁଭେନିୟର ଦୋକାନ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳାଘର ଓ ବସିବା ସ୍ଥାନ ତିଆରି ହେବ।

ଏହା ସହିତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକ ରୁ ଅରାଇଭାଲ ପ୍ଲାଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି–ମନ୍ଦିର ରୋଡ୍, ଅରାଇଭାଲ ପ୍ଲାଜାରୁ ମଣିପାଳ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶଙ୍କର ରୋଡ୍ ଓ ଖଣ୍ଡଗିରି–କୋଳଥିଆ ରୋଡ୍ ର ସଡ଼କ ଉନ୍ନୟନ କରାଯିବ।


ପ୍ରକଳ୍ପର ଆନୁମାନିକ ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟ ₹୫୨ କୋଟି ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ମାରକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ମାଧ୍ୟମରେ Detailed Project Report (DPR) ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ବୋଲି ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ରୁ ପ୍ରକାଶ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 40 ବର୍ଷ ପରେ ହସିବେ ଚାଷୀ, ଛିଣ୍ଡାଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସ୍ଲୁଇସ ଗେଟ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜାପାନର ଓଡିଶୀ ତାରକା.. ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଛନ୍ଦ, ତାଳ କରିଛି ବିମୋହିତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

KHANDAGIRI UDAYAGIRI
DCM PRABHATI PARIDA
ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ଜୈନ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳ
KHANDAGIRI UDAYAGIRI HERITAGE SITE
KHANDAGIRI UDAYAGIRI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.