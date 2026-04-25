ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ୱୟ ବିଭାଗ; ବନ୍ଦ ହେବ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୋଜନା !
ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ସମାଜ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ମାପଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଆଧାରରେ ଉଚ୍ଚ, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକତାରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
Published : April 25, 2026 at 7:41 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଅନାବଶ୍ୟକ ଓ ଦୋହରା ଯାଉଥିବା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ । ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ୱୟ ବିଭାଗରେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ସରକାରୀ ଲାଭର ସଦୁପଯୋଗ ଓ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଠିକ ପହଞ୍ଚାଇବା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
ଓଡିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ରୂପରେଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବୈଠକରେ 23ଟି ବିଭାଗର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ମୋହନ ସରକାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଭାବ ଆଧାରରେ ଉଚ୍ଚ, ମଧ୍ୟମ ଓ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକତା ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର:
ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତାପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ । ଏଥିସହିତ ଗତ ତିନିରୁ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି ବଜେଟ ବରାଦ ପାଇନଥିବା କିମ୍ବା କେବଳ ନାମ ମାତ୍ର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ଭବ, ସେଠାରେ ସମାନ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରି ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଅଧୀନକୁ ଆଣିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରୁ ସର୍ବାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଯେପରି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲେ ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂରଣ କରିବେ ।
ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆକଳନ ପାଇଁ ‘ଅନୁସନ୍ଧାନ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ନୀରିକ୍ଷଣ’ ବାବଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ଯୋଜନାରେ କିଛି ଅର୍ଥ ବରାଦ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ଆସନ୍ତା 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ୱୟ ବିଭାଗକୁ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର