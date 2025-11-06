ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ 'ମିଶନ PoWaR'; ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ-ପାଣି-ରାସ୍ତା

ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ 'ମିଶନ PoWaR'; ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ-ପାଣି-ରାସ୍ତା
ସବୁ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଣି ରାସ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୋହନ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମିଶନ ପାୱାର ।
Published : November 6, 2025 at 7:17 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ । ୨୦୨୭ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ 'ମିଶନ ପାୱାର' (Mission PoWaR) । 'ମିଶନ ପାୱାର'କୁ କାଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆସନ୍ତା ୧୧ ତାରିଖରେ ବସିବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବ ।
ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ପାୱାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ, ଜଳଯୋଗାଣ ଓ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗୀକରଣ । Po - ପାୱାର ବା ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ । Wa - ୱାଟର ବା ଜଳ ଯୋଗାଣ । R - ରୋଡ଼ ବା ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶନ ମୋଡରେ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ଚିଠା ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଖସଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ସାରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୋଟସିଟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜୁଳି, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ସବୁନିଆ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର । ସରକାର ଏହା ଯୋଗାଇବାକୁ ଭତ୍ତରଦାୟୀ । ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଗ୍ରାମକୁ ଏହି ତିନିଗୋଟି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରି ନାହିଁ । ରାସ୍ତାର ଯୋଗାଯୋଗ ନ ଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗ୍ରାମକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ । ସେହିପରି ଓଡିଶାର ବହୁତ ଗ୍ରାମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଆଜି ବି ଅନେକ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତା ୧୦ ତାରିଖରେ ବସିବ ବଡ ବୈଠକ:
ମୋହନ ସରକାର ମିଶନ ୨୦୩୬ ଓ ୨୦୪୭ କଥା କହୁଛନ୍ତି । ଦେଶର ବିକାଶରେ ଓଡିଶା ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗର ଚିତ୍ର ଏହି ଦିଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ଓ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟର 'ମିଶନ ପାୱାର' ପଦକ୍ଷେପ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । 'ମିଶନ ପାୱାର'କୁ ମିଶନ ମୋଡରେ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତା ୧୧ ତାରିଖରେ ବଡ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏହି ବୈଠକରେ କାଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବ ।
ବୈଠକ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସାଇଦତ୍ତ ବିପ୍ଳବ କେଶରୀ ପ୍ରଧାନ ଚିଠି ଲେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
