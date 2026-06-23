ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ସୀମିତ କଲେ ସରକାର; ରିପୋର୍ଟରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଦଣ୍ଡ ସୁପାରିସ
ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ରହିବ ନାହିଁ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଶାସ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପାରିସ । ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ କୁମାର ବୈଶିଷ୍ଠ ।
Published : June 23, 2026 at 6:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ସୀମିତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ରହିବ ନାହିଁ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଶାସ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପାରିସ । ରିପୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା, ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରମାଣ ଓ ମତାମତରେ ସୀମିତ ରହିବ । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ, ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ କୁମାର ବୈଶିଷ୍ଠ ।
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ କୁମାର ବୈଶିଷ୍ଠ ଲେଖିଥିବା ଚିଠି ଅନୁସାରେ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏଣିକି ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବା ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସର ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଶାସ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପାରିସ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କେବଳ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା, ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରମାଣ ଓ ତାହାର ଆଧାରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମତାମତରେ ସୀମିତ ରହିବ ।
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ, ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଦଣ୍ଡ ସୁପାରିସ କରିପାରୁଥିଲେ । ତେବେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ଲାଗୁ କରିବାର କ୍ଷମତା କେବଳ ଶୃଙ୍ଖଳା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି । କାରଣ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି ଯେ, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁପାରିସ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇ ନ ଥିବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ମକଦ୍ଦମା ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ଜଟିଳତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।
ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏଣିକି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍କର୍ଷ, ତାହାର କାରଣ ଓ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରମାଣର ବିବରଣୀ ରହିବ । ଦଣ୍ଡ ସୁପାରିସ କରିବାର ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଓଡିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ସାର ସଙ୍କଟ ! ବିକଳ୍ପ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା: ଖର୍ଚ୍ଚର ସିଏଜି ଅଡିଟ୍ ଦାବିକଲା ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର