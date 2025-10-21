ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା, ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ: ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଲର୍ଟ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଆଉ ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ବାତ୍ୟା ନେଇ ଆମେରିକାର ଏକ ସଂସ୍ଥା ଆକଳନ କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା କେବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକଳନ କରିଛି । ସେପଟେ ବିଦେଶୀ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ଓ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଦେଖି ସବୁ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରକୋପ ଯଦି ବେଶୀ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କମ ହେଲେ ବି ତାର ମୁକାବିଲା କରାଯିବ । ଲୋକମାନେ ବିଚଳିତ ନ ହେବାକୁ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
'ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ସତର୍କ କରାଇଦେଇଛୁ'
ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି," ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 2ଟି ଲଘୁଚାପ ହେବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ଆମେରିକୀୟ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆକଳନ କରୁଛି । ସେମାନଙ୍କ ଆକଳନ ଓ ଆଇଏମଡିର ଆକଳନ ଭିତରେ ଖାଲି ଏତିକି ଫରକ ଆମେରିକୀୟ ସଂସ୍ଥା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛି । ଏହାର ପ୍ରକୋପ କେତେ ହେବ ତାହା ଜରୁରୀ ନୁହଁ ଏଥି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜରୁରୀ । ଯଦି ଆକଳନ ବେଶି କରିଥିଲେ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହେବ ତାହାଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଏଥି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଏନେଇ ସତର୍କ କରାଇଦେଇଛୁ । ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସାମ୍ନା କରି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲୁଣି । ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ କରିଛୁ । ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କମ୍ ହେଲେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । 1999 ମସିହାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ସପଳତାର ସହ ସାମ୍ନା କରିବୁ । :
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ:
ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ । ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ । ପରବର୍ତ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଘନିଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନାହିଁ।ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ।
ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା:
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ ,କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମାଲକାନଗିରି ,କୋରାପୁଟ,ରାୟଗଡ଼ା,ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ,ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
