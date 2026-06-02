ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବଢିଲା ଘରୋଇ ବସ ଭଡା, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ?
ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଘରୋଇ ବସ ଭଡ଼ା । ସାଧାରଣ-ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବସ କିମି ପିଛା 2 ପଇସା ଏବଂ ଡିଲକ୍ସ ବସ 4 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : June 2, 2026 at 4:52 PM IST
କଟକ: ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଘରୋଇ ବସ ଭଡ଼ା । ଗତ ମେ 15 ତାରିଖରେ ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 95 ଟଙ୍କା 87 ପଇସା ଥିଲା ବେଳେ ଗତ 31 ତାରିଖରେ ଏହାର ଦର 100 ଟଙ୍କା 68 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ତେବେ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଘରୋଇ ବସ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ମେ 15 ତାରିଖରେ ବସ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଛି ।
ସାଧାରଣ ବସ ପୂର୍ବରୁ କି.ମି ପିଛା 90 ପଇସା ଥିଲା ତାହା 2 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ କିଲୋମିଟର ପିଛା 92 ପଇସା ହୋଇଛି । ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦର ପୂର୍ବରୁ କି.ମି ପ୍ରତି 94 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ତାହା ମଧ୍ୟ 2 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ଘଟି କି.ମି ପିଛା 96 ପଇସା ହୋଇଛି । ଡିଲକ୍ସ ବସ ଦର ପୂର୍ବରୁ କିମି ପ୍ରତି 1.31 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ତାହା 4 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ଘଟି 1.35 ପଇସା ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଏସି ଡିଲକ୍ସ ଦର ପୂର୍ବରୁ କିମି ପିଛା 1.59 ଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା 4 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1.63 ପଇସା ହୋଇଛି । ସୁପର ଡିଲକ୍ସ ଦର ପୂର୍ବରୁ କିମି ପିଛା 2.47 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ତାହା 6 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2.53 ହୋଇଛି । ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅଟୋମେଟିକ ମେକାନିଜିମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବସ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
|ବସ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ
|ପୂର୍ବ ଭଡ଼ା
|ସଂଶୋଧିତ ଭଡା
|ସାଧାରଣ
|90 ପଇସା/କିମି
|92 ପଇସା/କିମି
|ଏକ୍ସପ୍ରେସ
|94 ପଇସା/କିମି
|96 ପଇସା/କିମି
|ଡିଲକ୍ସ
|1.31 ପଇସା/କିମି
|1.35 ପଇସା/କିମି
|ଏସି ଡିଲକ୍ସ
|1.59 ପଇସା/କିମି
|1.63 ପଇସା/କିମି
|ସୁପର ଡିଲକ୍ସ
|2.47 ପଇସା/କିମି
|2.53 ପଇସା/କିମି
ବସ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ ମାଲିକ ସଂଘ:
ଗତ ମେ 30 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ ମାଲିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ବସ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ 10 ଦିନିଆ ଡେଡଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଡେଡଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ନବଢିଲେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା ସଂଘ । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗମନାଗମନ ଦିଗରେ 14 ହଜାର ବସ ନିୟୋଜିତ ରହିଛି । ଯେଉଁଠି 8 ହଜାର ମାଲିକ ଓ 4 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ