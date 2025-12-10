ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ; ବୈଷୟିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଦିଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କଲେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି । ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଓଡିଶା-ଛତିଶଗଡର ଯୁଗ୍ମସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ କମିଟି ବୈଠକ ।
Published : December 10, 2025 at 1:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଛତିଶଗଡ଼ ସହ ଲାଗି ରହିଛି ଓଡିଶାର ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ । ବିବାଦ ସମାଧାନ ଲାଗି ଓଡିଶା ସରକାର ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବାବେଳେ ଆପୋସ ସମାଧାନ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ସେପଟେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିଷୟର ଜଟିଳତା ଓ ଭାବପ୍ରବଣତାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ମନେକରି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।
ମହାନଦୀର ଜଳକୁ ନେଇ ଓଡିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି । ଏନେଇ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଲୁଥିବା ଆଲୋଚନା ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିଷୟର ଜଟିଳତା ଓ ଭାବପ୍ରବଣତାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ମନେକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କମିଟି ମହାନଦୀ ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଦିଗକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ । ରାଜ୍ୟର ବୈଷୟିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନୀତିଗତ ଦିଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ଏହି କମିଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବିଧାୟକ/ବିଧାୟିକାମାନେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।
୧. ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଦସ୍ୟ
୨. ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଦସ୍ୟ
୩. ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଵାଇଁ, ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଦସ୍ୟ
୪. ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ, ସଦସ୍ୟ
୫. ନିରଂଜନ ପୂଜାରୀ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ, ସଦସ୍ୟ
୬. ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ବିଜେପି ବିଧାୟକ, ସଦସ୍ୟ
୭. ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋସ୍, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା, ସଦସ୍ୟା
କମିଟି ରାଜ୍ୟର ବୈଷୟିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରୟାସ ଗୁଡିକର ତର୍ଜମା କରି ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ସମସ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟର ଦୃଢ଼ ମତ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବ । ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୀର୍ଘଦିନର ବିବାଦ, ଯେଉଁଥିରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ମହାନଦୀର ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବିଷୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି । ମହାନଦୀ ଜଳ ନେଇ ଓଡିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି । ୨୦୦୦ ପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପରା ଠାରୁ ଓଡିଶା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛି ଯେ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଉପର ମହାନଦୀ ପ୍ରବାହକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବନ୍ଧ, ବ୍ୟାରାଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳଧାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତଳ ସ୍ରୋତରେ ଜଳପ୍ରବାହ କମିଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡିଶାରେ ଜଳସଂକଟ ଦେଖା ଦେବା ସହିତ ଚାଷ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି ।
2016–17ରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଅଧିକ ବଢିବା ଯୋଗୁଁ ଓଡିଶା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ନିଜ ତରଫରୁ ତଥ୍ୟ, ରିପୋର୍ଟ ଓ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବାବେଳେ ଓଡିଶା ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି, କୃଷି, ପରିବେଶ ଓ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଜୀବିକା ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କିତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି ।
ନୂତନ ଗଠିତ ଏହି କମିଟି ଓଡିଶାର ଦାବିକୁ ଆଉ ଦୃଢ଼ କରିବା, ତଥ୍ୟବଳକୁ ସମଗ୍ରୀକରଣ କରିବା ଓ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜ୍ୟର ହିତ ରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗତିକୁ ରାସ୍ତା ଦେବ ବୋଲି ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଜଣାଇଛି ।
ଗତ 5 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିଥିଲା ଯୁଗ୍ମସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ କମିଟି ବୈଠକ । ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିଥିଲା ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର (Odisha-Chhattisgarh) ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ କମିଟି । ଚଳିତ ମାସ 20 ତାରିଖରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ଟ୍ରିବୁନାଲ ଶୁଣାଣି କରିବେ । ଟ୍ରିବୁନାଲର ଶୁଣାଣି ଥିବାରୁ, ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଓଡିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା ସଂଚାର ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର