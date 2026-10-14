ETV Bharat / state

EV ଟେଣ୍ଡର ଫେଲ୍ ହେଲେ ଭଡ଼ାରେ ନେଇ ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି, ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସାନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

EV ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିବା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ବିଡ୍ ନମିଳେ, ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ନେଇ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Odisha Govt Finance Department Fresh directive If EV tender fails petrol diesel vehicles can hired
ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 14, 2026 at 10:49 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସରକାରୀ କାମ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି (EV) ଭଡ଼ାରେ ନେବା ନିୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋହଳ କରିଛନ୍ତି । EV ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିବା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ବିଡ୍ ନ ମିଳେ, ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ନେଇ ହେବ । ଏନେଇ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି । ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଅନୀଲ କୁମାର ପୂରୋହିତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି ।

Odisha Govt Finance Department Fresh directive If EV tender fails petrol diesel vehicles can hired
ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସାନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (Odisha Govt)

ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ନୂଆ ନିୟମ:

ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଜୁନ୍ ୪ରେ ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ଜୁନ୍ ୧ରୁ ସରକାରୀ କାମ ପାଇଁ EV ଭଡ଼ାରେ ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଥିଲା । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବାକୁ ସରକାର ଏହି ନିୟମ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଡରରେ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇବାକୁ କେହି ଆଗେଇ ନ ଆସିବାରୁ ନିୟମରେ କୋହଳ କରାଯାଇଛି । ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଥମେ EV ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଥିରେ କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ବିଡ୍ ନ ମିଳିଲେ, ଟେଣ୍ଡର ବିଫଳ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ । ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଚଳ ଘୋଷଣା କରି କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରାପ୍ କରି ତାହା ବଦଳରେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବ ।

Odisha Govt Finance Department Fresh directive If EV tender fails petrol diesel vehicles can hired
ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସାନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (Odisha Govt)

ତେବେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ ନ କରି ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ନେବାକୁ ହେଲେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ । ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲେ କିମ୍ବା ନୂଆ ଅନୁମୋଦିତ ପଦବୀ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ । ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା (OREDA) ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ନେବେ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଟେଣ୍ଡର ଡାକି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ନେବେ । ଏଥିପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ OREDA ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଇଭିଗୁଡ଼ିକ ଚୁକ୍ତି ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଚୁକ୍ତି ସରିବା ପରେ ଓରେଡା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ଦେବା କାମରୁ ଓହରିଯିବ । ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଏହି ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହେବା ଦିନଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବଙ୍କ ଚିଠି; ଅବ୍ୟବହୃତ ଲିଜ ଓ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ସରକାରୀ ଜମିର ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର

ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଖୁଲାସା: ଟିକସ ଛାଡ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ୬୫୩ ଇଭି ମାଲିକଙ୍କଠୁ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ, ତ୍ରୁଟିର ଯାଞ୍ଚ୍ ହେବ କହିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

GOVERNMENT ELECTRIC VEHICLES USE
ODISHA EV MANDATORY
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଇଭି
ଓଡିଶା ସରକାର ଅର୍ଥ ବିଭାଗ
ODISHA GOVT FINANCIAL DEPARTMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.