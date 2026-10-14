EV ଟେଣ୍ଡର ଫେଲ୍ ହେଲେ ଭଡ଼ାରେ ନେଇ ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି, ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସାନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
EV ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିବା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ବିଡ୍ ନମିଳେ, ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ନେଇ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 14, 2026 at 10:49 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସରକାରୀ କାମ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି (EV) ଭଡ଼ାରେ ନେବା ନିୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋହଳ କରିଛନ୍ତି । EV ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିବା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ବିଡ୍ ନ ମିଳେ, ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ନେଇ ହେବ । ଏନେଇ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି । ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଅନୀଲ କୁମାର ପୂରୋହିତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି ।
ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ନୂଆ ନିୟମ:
ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଜୁନ୍ ୪ରେ ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ଜୁନ୍ ୧ରୁ ସରକାରୀ କାମ ପାଇଁ EV ଭଡ଼ାରେ ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଥିଲା । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବାକୁ ସରକାର ଏହି ନିୟମ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଡରରେ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇବାକୁ କେହି ଆଗେଇ ନ ଆସିବାରୁ ନିୟମରେ କୋହଳ କରାଯାଇଛି । ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଥମେ EV ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଥିରେ କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ବିଡ୍ ନ ମିଳିଲେ, ଟେଣ୍ଡର ବିଫଳ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ । ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଚଳ ଘୋଷଣା କରି କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରାପ୍ କରି ତାହା ବଦଳରେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବ ।
ତେବେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ ନ କରି ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ନେବାକୁ ହେଲେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ । ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲେ କିମ୍ବା ନୂଆ ଅନୁମୋଦିତ ପଦବୀ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ । ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା (OREDA) ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ନେବେ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଟେଣ୍ଡର ଡାକି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ନେବେ । ଏଥିପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ OREDA ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଇଭିଗୁଡ଼ିକ ଚୁକ୍ତି ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଚୁକ୍ତି ସରିବା ପରେ ଓରେଡା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ଦେବା କାମରୁ ଓହରିଯିବ । ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଏହି ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହେବା ଦିନଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବଙ୍କ ଚିଠି; ଅବ୍ୟବହୃତ ଲିଜ ଓ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ସରକାରୀ ଜମିର ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର
ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଖୁଲାସା: ଟିକସ ଛାଡ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ୬୫୩ ଇଭି ମାଲିକଙ୍କଠୁ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ, ତ୍ରୁଟିର ଯାଞ୍ଚ୍ ହେବ କହିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର