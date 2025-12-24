ETV Bharat / state

ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି: ଫେବୃଆରୀ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିଲା PUCC ଅବଧି

PUCC ବିନା ପେଟ୍ରୋଲ ମନା । ଏହି ନିୟମ ଫେବ୍ରୁଆରୀ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ । ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଡେଡଲାଇନ

NO PUCC NO FUEL
ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 24, 2025 at 2:24 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି । ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବାକୁ ଆଉ ମାସେ ସମୟ ଦେଲେ ସରକାର । ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 1 ଯାଏଁ ଡେଡଲାଇନ ଦେଇଥିଲେ ସରକାର । ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେବୃଆରୀ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି:

ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ(STA) ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରେସବାର୍ତ୍ତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ‘ମୋଟର ଯାନର ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାଞ୍ଚ ନେଇ ଜନସାଧାରଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ‘ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା ଇନ୍ଧନ ମନା’ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଗୁକୁ ଘୁଞ୍ଚାଯାଇଛି ।’ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବି, ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।’

ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି (ETV Bharat Odisha)


ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ‘ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପିୟୁସିସି ସହିତ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଦଲିଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ମାସ ପାଳନ ସମୟରେ ନିୟମ ମାନିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଯାଉଛି ସେଗୁଡିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିୟମ କଠୋର ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବା ଦରକାର ।’

ମାସେ ମଧ୍ୟରେ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ RC, ଫିଟନେସ୍‌, PUCC, ବୀମା:

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଏକ ମାସର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଗାଡି ମାଲିକମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ (ଆରସି), ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, PUCC ଏବଂ ବୀମା ଭଳି ସମସ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦଲିଲ ନବୀକରଣ କରିନେଇପାରିବେ । ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ଜନସାଧାରଣ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ସୁବିଧାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଇପାରିବେ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।’

ବିନା ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ନେଇପାରିବେ ପେଟ୍ରୋଲ:

ସରକାରଙ୍କ ଆଶ୍ବସ୍ତି ପରେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ 1 ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ PUCC ନଥିବା କାରଣରୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଧନ ଦେବାକୁ ମନା କରାଯିବ ନାହିଁ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ PUCC ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଅବଧି ସମାପ୍ତି ପରେ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପରିବହନ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇଛି ।

ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ:

ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପରିବହନ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର- ୧୮୦୦୩୪୫୧୦୭୩ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ:

ସରକାରଙ୍କର ବିନା PUC Certificateରେ ପେଟ୍ରୋଲ/ଡିଜେଲ ନ ଦିଅ ଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ PUCC ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗି ଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଖରାରେ ଛିଡା ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

