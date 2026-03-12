IAS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଇଁ ନୂଆ କମିଶନର
ରାଜ୍ୟ ସରକାର IAS ଅଫିସର ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି । ଜୟପୁର ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକବରମ୍ ସସ୍ୟ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଆୟୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
Published : March 12, 2026 at 3:06 PM IST
IAS reshuffle ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପୁଣି ଥରେ IAS ଅଫିସର ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି । 13 ଜଣ ଆଇଏଏସଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ଗୁରବାର) ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ:
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଦେବାଶିଷ ସିଂଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, 2012 ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ସମବାୟ ସୋସାଇଟିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ମନୀଷ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ତଥା ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଓଡିଶା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନିଗମର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଛନ୍ତି 2012 ବ୍ୟାଚର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ । ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ସେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ।
ପୂର୍ବରୁ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ । 2012 ବ୍ୟାଚର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ, କଟକ ମତ୍ସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି । 2012ର ଏହି ଅଫିସର ଓଡିଶା ସମବାୟ ସମିତି ସମୂହର ନିବନ୍ଧକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ।
ଲିଲି କୁମାରୀ କୁଲୁ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ:
ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ତାଲିମ ପରିଷଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଛନ୍ତି 2013 ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ମଧୁସ୍ମିତା ସାହୁ । ସେହିପରି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବରେ ରହିବେ । ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜସ୍ଵ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ତଥା ରାଜସ୍ଵ ଅସ୍ଵୀକାରୀ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉ ଥିଲେ । 2014 ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ଉପମା କାଲୋଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ବ ମଣ୍ଡଳ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ସଚିବ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି ।
ପୂର୍ବ ଭଳି ସେ ସମ୍ବଲପୁରର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏବଂ ଚକବନ୍ଦୀ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ବ ମଣ୍ଡଳ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ । ରାଜସ୍ବ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 2014 ବ୍ୟାଚର ଲିଲି କୁମାରୀ କୁଲୁଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଇଁ ନୂଆ କମିଶନର:
ବୟନ ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଛନ୍ତି ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ । 2017 ବ୍ୟାଚର ଏହି ଅଫିସର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ସୋମେଶଙ୍କୁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା ପରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜେଶିର୍କେ । 2021 ବ୍ୟାଚର ଏହି ଅଫିସର ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର ତଥା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ଉପାଧ୍ଯକ୍ଷ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ଵରେ ଥିଲେ । ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି 2022 ବ୍ୟାଚର ଅକବରମ୍ ସସ୍ୟ ରେଡ୍ଡୀ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ଵରେ ରହିବେ । ସେ ଜୟପୁରର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଅବିନାଶ ରାଉତ:
2022 ବ୍ୟାଚର ଅକ୍ଷୟ ପିଲ୍ଲେ ପାରାଦ୍ୱୀପର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବଣେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି 2022 ବ୍ୟାଚର ଅରୁଗୁଲା ସ୍ନେହା । ସେ ପଦମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସମୀର କୁମାର ଜେନା ।
2022 ବ୍ୟାଚର ଏହି ଅଫିସର ତାଳଚେର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ । 2022 ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ସୌମ୍ୟରଂଜନ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ । ସେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ । ସେହିପରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଅବିନାଶ ରାଉତ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ହେଲେ ଦେଓ ରଞ୍ଜନ, ହେମନ୍ତଙ୍କୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର