ETV Bharat / state

ଜଣିକିଆ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ; ଚିଠି ଲେଖି 15 ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ତୁରନ୍ତ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି 20 ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ

Odisha Govt directs immediate deployment of teachers
ଜଣିକିଆ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 8, 2026 at 6:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ତୁରନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ । ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ୧୫ ଦିନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖା ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଅତି କମରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଦେବାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଶିକ୍ଷାବିତ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଜଣିକିଆ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ (ETV Bharat Odisha)


ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଏକକ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା । ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲୁଥିବା ସ୍କୁଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । ୟୁ-ଡାଇଜ୍‌ ପ୍ଲସ୍‌ (ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନଫରମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଫର୍ ଏଡୁକେସନ୍ ପ୍ଲସ (UDISI+) ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ।



ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୪-୨୫ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୧,୦୮୯ଟି ଏକକ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା । ୨୦୨୫-୨୬ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ୧,୪୫୮ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଅର୍ଥାତ୍‌ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ୩୬୯ଟି ଏକକ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଢ଼ିଛି । ଏହି ତଥ୍ୟ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଭାଗ । ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଡ. ଏନ୍‌ ତିରୁମାଳା ନାଏକ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏକକ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।



ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ, ୨୦୦୯ର ଧାରା ୧୯ ଓ ୨୫ ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଛାତ୍ର-ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତ ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ୍‌ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜନକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହାର ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।

Odisha Govt directs immediate deployment of teachers
ଜଣିକିଆ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ (ETV Bharat Odisha)



ଏକକ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଢ଼ିବାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାବିତମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷାବିତ ଆର୍‌.ଏନ୍‌ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ନାହାଁନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ୨୦୩୬ର ଯେଉଁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି, ତାହାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏବେଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ।" ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ତୁରନ୍ତ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି 20 ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ ପଣ୍ଡା ।


ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘଦିନର ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ଦାବି ଉଠିଛି । ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସଭାପତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଶାନୁରୂପ ହୋଇନାହିଁ । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅବସର କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଖାଲି ହେଉଥିବା ପଦବୀକୁ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ୍‌ରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ୍‌ରେ ନିୟୋଜନ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନକରି, ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ।



ଅନ୍ୟପଟେ ଏକକ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ଭାବେ ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ । ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଅତିକମ୍‌ରେ ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିବା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।



ଏବେ ନଜର ରହିଛି—ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏକକ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛି । ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଥିବାରୁ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲ୍‌ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି, ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।


ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସ୍କୁଲ ଛାତରୁ ଗଳୁଛି ପାଣି ! ଗେଟରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଅଭିଭାବକ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଢିଲେ ପିଲା


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

SINGLE TEACHER SCHOOL
TEACHER DEPLOYMENT ORDER
ODISHA TEACHER SHORTAGE
ATR REPORT SCHOOL NEWS
ODISHA SINGLE TEACHER SCHOOLS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.