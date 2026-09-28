ETV Bharat / state

ଏଣିକି ସୋମବାର 'ନୋ ମିଟିଂ ଡେ', ମିଟିଂ ନୁହେଁ ଜନତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ ବାବୁ

ଏହି ‘ମିଟିଂ ବନାମ୍‌ ଜନ ଶୁଣାଣି’ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ହିଁ ‘ନୋ ମିଟିଂ ଡେ’ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

Lokseba bhawan
ଲୋକସେବା ଭବନ (File Photo)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 28, 2026 at 7:57 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏଣିକି ସୋମବାର ବୈଠକ ନୁହେଁ ଜନତାଙ୍କ ସହ ହେବ ସାକ୍ଷାତ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ, ଏସ୍‌ପି ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ୍‌ ଅଫିସ୍‌କୁ ଆସି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ସୋମବାରକୁ ‘ନୋ ମିଟିଂ ଡେ’ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର

ସୋମବାର ନୋ ମିଟିଂ ଡେ’

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ପ୍ରତି ସୋମବାର ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବ୍ଲକ୍‌ ଅଫିସ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭାଗୀୟ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସୋମବାର ଦିନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ମିଟିଂ ନୁହେଁ ‘ପିପୁଲ’ ରହିବ। ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍‌ପି ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ। ଗାଁରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ “ବାବୁ ମିଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି” ବୋଲି ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।

କାହାର ଜମି ବିବାଦ, କାହାର ରାସନ୍‌ ସମସ୍ୟା, କାହାର ଭତ୍ତା ଅଟକିଛି, କାହାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଯାଉନି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଲୋକେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀ ଯଦି ମିଟିଂରେ, ରିଭ୍ୟୁରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କେଉଁଠି ଯିବ? ଏହି ‘ମିଟିଂ ବନାମ୍‌ ଜନ ଶୁଣାଣି’ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ହିଁ ‘ନୋ ମିଟିଂ ଡେ’ ନିଷ୍ପତ୍ତି।

ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ

ଏହି ଦିନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଲୋକଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଓ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏବେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୋମବାରର ଅର୍ଥ ବୈଠକର ଦିନ ନୁହେଁ ଜନତାଙ୍କ ଦିନ। ଫାଇଲ୍‌ ଭିତରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଟେବୁଲ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେ ଆଉ ସେଠାରୁ ସମାଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ତେବେ ଏହା କେବଳ ଏକ ‘ନୋ ମିଟିଂ ଡେ’ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଲୁସନ ଡେ’ରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତମାଖୁ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ଲୋକସେବା ଭବନ ପରିସର ‘ତମାଖୁମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ’ ଘୋଷିତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ଓ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସଂରକ୍ଷଣରେ ଜନସାଧାରଣ କରନ୍ତୁ ସହଯୋଗ: ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ନୋ ମିଟିଙ୍ଗ ଡେ
ODISHA GOVERNMENT NEW RULE
PUBLIC GRIEVANCE DAY
ଓଡିଶା ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ
NO MEETING DAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.