୪୮ ହଜାର ଟପିଲା ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି; ୧୮ତମ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ୨୦୬୭ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି, ୧୫୪ ଜନଜାତି ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ପାଇଲେ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର
ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 40% ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଲୋକ । ଏହି ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତମାନ ଉନ୍ନତ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 1, 2026 at 5:49 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ । ୧୮ତମ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ୨,୦୬୭ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନିଯୁକ୍ତି । ଏଥିରେ ୧,୯୧୩ ଜଣ ସେବକ-ସେବିକା ଏବଂ ୧୫୪ ଜଣ ଜନଜାତି ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି । ରବିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓୟୁଏଟିସ୍ଥିତ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ସଦନ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ନବନିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସହ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ନୂଆ ସରକାର ଅମଳରେ ୪୮ ହଜାର ୬୪୨ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
୨୦୨୪ ଜୁନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହା ହେଉଛି ୧୮ତମ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା । ସେହିପରି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି । ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ୨୮ ହଜାର ୬୯୩ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା । ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସରକାରୀ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପୂରଣ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଧାରା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ସାନ୍ତାଳୀ ସମେତ ୧୦ଟି ଜନଜାତି ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉଛି । ଏଥିସହ ଶହୀଦ ମାଧୋ ସିଂ ହାତଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ୬୯କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାବେଳେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ନବନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ସୀମିତ ନରହି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ । କଠୋର ଶିକ୍ଷକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ବନ୍ଧୁ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଆହ୍ୱାନକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ନକରିବାକୁ ସେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ମଦ୍ୟପାନ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅମାନବିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଭଳି ଆଚରଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ସେବକ-ସେବିକାମାନଙ୍କୁ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ 18 ତମ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ୧୮ତମ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଯୋଗଦେଇ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୨,୦୬୭ ଜଣ ନବନିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲି । ୨୦୨୪ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ୪୮,୬୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସରକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯାଇ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରାଯାଇଛି। ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଥମିକତା।
ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ୧୮ତମ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଯୋଗଦେଇ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୨,୦୬୭ ଜଣ ନବନିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲି। ୨୦୨୪ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ୪୮,୬୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସରକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯାଇ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରାଯାଇଛି। ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଥମିକତା। ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାରୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ନବନିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବଳ ଜଣେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଗଢ଼ିବାର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ନେହ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରିବା ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଓ ସଚ୍ଚୋଟତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲି। ଏଥିସହ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ନବନିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଲି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସଫଳ ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କର୍ମଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। Handed over appointment letters to 2,067 newly inducted Sevak-Sevikas and Tribal Language Teachers under the ST & SC Development Department at the 18th Nijukti Mela in Bhubaneswar. With over 48,600 appointments made since June 2024, our government continues to deliver on youth empowerment and high-quality education in tribal areas. Urged the new recruits to lead with empathy, dedication, and integrity, while calling on those deployed in flood-affected southern districts to actively support relief efforts. Wishing all new appointees a purposeful career in public service.— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) November 1, 2026
ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାରୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି । ନବନିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବଳ ଜଣେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଗଢ଼ିବାର ଅନୁଷ୍ଠାନ । ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ନେହ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରିବା ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଓ ସଚ୍ଚୋଟତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲି । ଏଥିସହ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ନବନିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଲି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସଫଳ ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କର୍ମଜୀବନ କାମନା କରୁଛି ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- OPINION: AI ଯୁଗରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ; ବଦଳୁଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର