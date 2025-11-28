ETV Bharat / state

ବିଧାନସଭାରେ 17,440 କୋଟିର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍‌ ଆଗତ: କେଉଁ ବିଭାଗକୁ କେତେ ?

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26 ପାଇଁ ଗୃହରେ 17,440 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟବରାଦ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।

Odisha Govt CM Mohan Charan Majhi Tables Rs 17440 Crore Supplementary Budget in Assembly
ବିଧାନସଭାରେ 17,440 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍‌ ଆଗତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 28, 2025 at 6:10 PM IST

9 Min Read
Odisha Govt Supplementary Budget in Assembly ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26 ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । 17,440 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟବରାଦ ବିଧାନସଭାର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26 ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ 3,389 କୋଟି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ 13,716 କୋଟି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠି 171 କୋଟି, ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର 164 କୋଟି ରହିଛି ।

ବିଧାନସଭାରେ 17,440 କୋଟିର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍‌ ଆଗତ (ETV Bharat)

କେଉଁ ବିଭାଗ ପାଇଁ କେତେ ବଜେଟ୍‌ ?

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-2026 ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା 17 ହଜାର 440 କୋଟିର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ 295 କୋଟି, ମମତା ଯୋଜନା ପାଇଁ 142 କୋଟି, ମିଶନ ଶକ୍ତି 405 କୋଟି, ଅଙ୍ଗନବାଡି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 200 କୋଟି, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ପାଇଁ 954 କୋଟି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ 40 କୋଟି, ପାଇପ ଜଳ ଯୋଗାଣ 116 କୋଟି, ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡିଶା 57 କୋଟି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ୱରାଜ ଅଭିଯାନ 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।

ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଓ ଗ୍ରାହକ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପାଇଁ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 4,329 କୋଟି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 2,327 କୋଟି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 1,955 କୋଟି, କୃଷି ଓ ଅନୁସାଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 1,673 କୋଟି, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପାଇଁ 1,588 କୋଟି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 1,164 କୋଟି, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ 616 କୋଟି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ 531 କୋଟି, ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ପାଇଁ 337 କୋଟି, ଓଡିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ 363 କୋଟି, ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 316 କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି ।


ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ 3389 କୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା :

ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟରେ 3,389 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ସେଥିରୁ 1,406 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧ ଦେୟ ଏବଂ 133 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡି଼ଶା ଆକସ୍ମିକ ପାଣ୍ଠିରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଅଗ୍ରୀମ ଭରଣା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ସରକାରୀ ଆବାସିକ କୋଠା ଗୁଡିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 205 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଣ ଆବାସିକ କୋଠା ଗୁଡିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 306 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ରାସ୍ତା ଏବଂ ସେତୁର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାମୀଣ ପାଇପ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 116 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।

ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଅଚଳ ଉଠା ଜଳସେଚନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଉଠାଣ ଜଳସେଚନ ନିଗମକୁ 66 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥ‌ିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ବାବଦକୁ OLICକୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 42 କୋଟି ଟଙ୍କା । ଓଡ଼ିଶା ଅଧସ୍ଥନ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ବା OSSSC ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 23 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ସରକାରୀ କଲେଜ ପାଇଁ 36 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସରକାରୀ ତାଲିମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବା BSE ପାଇଁ 13 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 14 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ।

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠି:

ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ 2025-26 ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟରେ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠି ଅଧୀନରେ 171 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ 164 କୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।

କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା:

ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ରିଭଲଭିଂ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ 3,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରିହାତି ପାଇଁ 1,325 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ସହାୟତା ଓ ଇନପୁଟ ସହାୟତା ପାଇଁ 850 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ବିକାଶ ପାଇଁ 137 ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନାରେ ଗୋପାଳନ ପାଇଁ 91 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ 117 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଭୂତଳ ଜଳର ସହନୀୟ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ସୁଧ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ପ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଁ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 96 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି ।

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ 1164 କୋଟି:

ଜାତୀୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ବା NHM ପାଇଁ 994 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । କଟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନୂଆ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସୁଲଭ ତୃତୀୟକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ଯକ୍ଷ୍ମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 13 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।

ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ 295 କୋଟି:

ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ 295 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ମମତା ଅଧୀନରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ନଗଦ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ 142 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ICDS ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସହାୟତା ବାବଦକୁ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ ବାବଦକୁ 41 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଯଶୋଦା-ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଧୀନରେ 11 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ 33 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ମିଶନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ 405 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ ବା NRLM ଅଧୀନରେ 426 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।

ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ 1,320 କୋଟି:

PM-ପୋଷଣ ଅଧୀନରେ 392 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 320 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି । ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସହାୟତା ବାବଦକୁ 307 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 207 କୋଟି ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଉଚ୍ଚତର ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 121 କୋଟି ଅନୁଦାନ ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଶକ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 71 କୋଟି, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତି ଶିଶୁ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚର ଭରଣା ପାଇଁ 71 କୋଟି, ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 51 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।

ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ଯୋଜନାକୁ 51 କୋଟି, ନିରୀକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ 47 କୋଟି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ର ପରିଧାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ 19 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା PM-JANMAN ଅଧୀନରେ 188 କୋଟି, ଯୋଗ୍ୟ ବେସରକାରୀ କଲେଜ ପାଇଁ 98 କୋଟି, ବେସରକାରୀ କଲେଜଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 50 କୋଟି, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ସୂଚନା ଏବଂ ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଅଧୀନରେ 37 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି । ସରକାରୀ କଲେଜ ପାଇଁ 26 କୋଟି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ 15 କୋଟି, ବିଶ୍ବବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ 13 କୋଟି ଓ RUSA ଅଧୀନରେ 90 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 42 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି । କ୍ରୀଡା ଓ ଖେଳ ପାଇଁ 32 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଓ ସହାୟତା ଆକାରରେ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ।

ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିକାଶ :

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ପାଇଁ 216 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା ପାଇଁ 147 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ 64 କୋଟି ଟଙ୍କା । ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 39 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଜନଜାତି ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟତା ରୂପରେ 21 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ (OBC), ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗ (EBC), ଏବଂ ବିଜ୍ଞପିତ ଯାଯାବର ଜନଜାତି (DNT) ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 13 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ:

ବୃକ୍ଷରୋପଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ 242 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ବିକାଶ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି । ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ହାତୀ ଚଲାପଥ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରୀନ କ୍ଲାଇମେଟ ଫଣ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 31 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ସବୁଜ ମହାନଦୀ ମିଶନ ପାଇଁ 29 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଜିମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଆଞ୍ଚଳିକ ଉଦ୍ଭଦ ସମ୍ପଦ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତା ବୋର୍ଡ ପାଇଁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସଂରକ୍ଷଣ (CNRE) ପାଇଁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜାତୀୟ ବାଉଁଶ ମିଶନ ଅଧୀନରେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ।

ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ:

ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ୱାରୀ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ 142 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ସେତୁବନ୍ଧନ ଯୋଜନା ପାଇଁ 120 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 57 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନର କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 36 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି । ORMASକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସହାୟତା ବାବଦକୁ 31 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ (IEC) କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗ୍ରାମ ସ୍ବରାଜ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ 41 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଆଦିବାସୀ ନ୍ୟାୟ ମହା ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ 30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ:

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଅମୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ 2.0 ପାଇଁ 64 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ସ୍ବଚ୍ଛ ଓଡ଼ିଶା ଅଧୀନରେ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଦାନ ଆକାରରେ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ସୁଜଳ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ WATCOକୁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି । ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଅଧୀନରେ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଆହାର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ।

ଶିଳ୍ପ ଓ ଆଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ:

SIDBI କ୍ଲଷ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ (SCDF) ପାଇଁ 276 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟାଉନସିପରେ ଦୀନ ଦୟାଲ କର୍ମଚାରୀ ନିବାସ ପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଡ଼କ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ 28 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । OSWANର ହରିଜଣ୍ଟାଲ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ 71 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । Bharat Net ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପୁରୀରେ ସବମେରାଇନ କେବୁଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।


ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ :

ବରପୁତ୍ର ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । କଳାମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା । କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ 60 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ପ୍ରସ୍ତାବ । ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଓ କଳା ମଣ୍ଡପର ନବୀକରଣ ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଓ ଗବେଷଣା ପାଇଁ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ନବୀକରଣ ପାଇଁ 23 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁନି:

କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସିଏଚ ରାଜନ ଏକ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମେ 2 ଲକ୍ଷ 90 କୋଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜେଟ ଆସିଥିଲା । ଏବେ ପୁଣି 17,440 କୋଟିର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ଆଣିଛନ୍ତି । 6 ମାସ ଭିତରେ ମାତ୍ର 39 ପ୍ରତିଶତ ଉପଯୋଗ ହୋଇଛି । ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ବଜେଟ୍‌ ଆଣିବା କଥା ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍‌ ଆଣୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହେଲା ଭଳି ମୋତେ ଲାଗୁନି । କେଉଁ ଯାଗାରେ କଣ କାମ କରିବା କଥା ନୂଆ ସରକାର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ।"

'ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଋଣକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି':

ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସାରଦା ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଯେତିକି ବଜେଟ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା ସେ ଅର୍ଥର ଖର୍ଚ୍ଚ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଆବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଓ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଏ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଲକ୍ଷ 34 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ କରି ଏ ବଜେଟ୍‌କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାର ବାଃ ବାଃ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ବଡ଼ ବଜେଟ୍‌ କରି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାରନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଋଣକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଋଣ ଭାରରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦେବାଳିଆ ବଜେଟରୁ ସବଳିଆ ବଜେଟ୍‌କୁ ନେଇଥିଲେ । ହେଲେ ଏ ସରକାର ପୁଣି ରାଜ୍ୟକୁ ଦେବାଳିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଯାଉଛି ।"

ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେପି:

ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଚାଲିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଜାତୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରଠାରୁ 2 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ରହିଛି । ଏହା ସୂଚାଉଛି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ଏକ ମଜବୁତ ଅର୍ଥନୀତି । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରି ଅର୍ଥ ବରାଦ କରିପାରୁନଥିଲେ । ଏଭଳି ପାଖାପାଖି 50 ଯୋଜନା ଅଛି ଯାହାକୁ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ବରାଦ କରୁପାରୁନଥିଲେ । ବିଜେପି ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟରେ 17,440 କୋଟି ବ୍ଯୟବରାଦ ହୋଇଛି । ଆମ ସରକାର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କରୁଛନ୍ତି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

