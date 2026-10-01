ଅନୁକମ୍ପା ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ: ବିବାହିତ ଝିଅ ଯୋଗ୍ୟ, 18 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ପୁଅ କରିବେ ଆବେଦନ
ସାବାଳକ ହେବାର ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୁଅ କରିପାରିବ ଆବେଦନ । ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି ।
Published : October 1, 2026 at 11:38 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ବହୁଦିନ ଧରି ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଫଇସଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ (ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ) ରୁଲ୍ସ, ୧୯୯୦ର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଲୋଡ଼ାଯାଉଥିବା ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି ।
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ କୁମାର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନୁକମ୍ପା ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାରେ ମୃତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ସେହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନର ବିଚାର କରାଯିବ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆଧାର କରି ସରକାର ଏହି ନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଆଧାରରେ ୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୯୦ରୁ ୧୬ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୦ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାମଲାରେ ଓସିଏସ୍ (ଆରଏ) ରୁଲ୍ସ, ୧୯୯୦ ଲାଗୁ ହେବ । ୧୬ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୦ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ (ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ) ରୁଲ୍ସ, ୨୦୨୦ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବାରୁ ତା’ ପୂର୍ବର ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁରୁଣା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବିଚାର ହେବ ।
୧୮ ବର୍ଷ ପରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ପୁଅ:
ଅନୁକମ୍ପା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ମୃତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ନାବାଳକ ଥିଲେ, ସେ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଅନୁକମ୍ପା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ତେବେ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରଣ କରିବା ଦିନଠାରୁ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମାକୁ କୋହଳ କରିପାରିବେ ।
ଆବେଦନ ପରେ ବିବାହ ହେଲେ ବି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେନି ଝିଅ:
ମୃତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବିବାହିତ ଝିଅଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ନିଯୁକ୍ତି ଆବେଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଆବେଦନ ଦାଖଲ ସମୟରେ ଝିଅ ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଓସିଏସ୍ (ଆରଏ) ରୁଲ୍ସ, ୧୯୯୦ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଯିବା ମାତ୍ରରୁ ଆବେଦନ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବନାହିଁ । ଆବେଦନ ଦାଖଲ ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଚାର କରାଯିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ଯିଏ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ, ପରେ ବୈବାହିକ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କାରଣରୁ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମଚାରୀ ବି ସାମିଲ:
ଅନୁକମ୍ପା ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମର ପରିସର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ୧୯୯୪ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୱର୍କ-ଚାର୍ଜଡ୍ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁକମ୍ପା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ।
ପୁରୁଣା ମାମଲା ଫଇସଲା ପାଇଁ ୩ ମାସ ସମୟ:
ଅନୁକମ୍ପା ନିଯୁକ୍ତିର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ିରହିଥିବା ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ଫଇସଲା ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଓ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି ହେବା ଦିନଠାରୁ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଫଇସଲା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାସହ ଫଇସଲା ହୋଇଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଏକ ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ CMGI ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପୋର୍ଟାଲ ବିକଶିତ କରାଯିବ । ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ନିୟମର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅଟକି ରହିଥିବା ପୁରୁଣା ଅନୁକମ୍ପା ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଫଇସଲା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ; 1 ଲକ୍ଷ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ
5 ମାସ ହେବ ମିଳୁନି ଭତ୍ତା; ଅପେକ୍ଷାରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ, ସରକାର ଦେଲେ ଅକ୍ଟୋବର ଡେଡଲାଇନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର