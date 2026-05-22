ଆଉ ଖୋଲିବନି ନୂଆ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ କଲେଜ, ଶିକ୍ଷା ମାନ ଓ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅଂକୁଶ ଲଗାଇଲେ ସରକାର
୨୦୨୭-୨୦୨୮ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଘରୋଇ ଏଏନ୍ଏମ୍, ଜିଏନ୍ଏମ୍ ଏବଂ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର NOC ପ୍ରଦାନ ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : May 22, 2026 at 11:34 AM IST
Odisha Nursing Colleges , ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଛତୁ ଫୁଟିବା ଭଳି ବଢିଚାଲିଛି ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ସଂଖ୍ୟା । ଏହା ଉପରେ ସରକାର ଅଂକୁଶ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏଣିକି ଆଉ ନୂଆ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ । ଘରୋଇ ଏଏନ୍ଏମ୍, ଜିଏନ୍ଏମ୍, ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ କିମ୍ବା ନର୍ସିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ଅନୁମତି ତଥା ଏନ୍ଓସି (ଆପତ୍ତିବିହୀନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର) ପ୍ରଦାନ ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ନର୍ସିଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଆଣିବା ଲାଗି ଭଳି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
ନର୍ସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ଚାହିଦା ବଢୁଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି କୋର୍ସ ଦିଗରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କେବଳ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଉଥିବା କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୁଣ ଓ ମାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନୀତି ଦ୍ବାରା ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଖୋଲିବା ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ନର୍ସିଂ କଲେଜ ନାମରେ ଅନେକ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ଆଡକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଖୋଲୁଛି ସେହି ତୁଳନାରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ନାହିଁ ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ସରକାରୀ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ରହିଛି । ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ କଲେଜ, ଏନ୍ଏମ୍ ଓ ଜିଏନ୍ଏମ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା । ଏସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନର୍ସିଂ କାଉନ୍ସିଲ୍ (INC) ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବୈଧାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଥା ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ମିଣ୍ଟ୍ରାଇଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟେସନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ (ONMRC) ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନୀତି ଓ ନିୟମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁପାଳନ କରାଯାଉ ନ ଥିଲା । ଏସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ହୃଦବୋଧ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ବରୂପ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ :
ଆସନ୍ତା ୨୦୨୭-୨୮ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ, ଏଏନ୍ଏମ୍, ଜିଏନ୍ଏମ୍ ଓ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ NOC (ଆପରିବିହୀନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର) ନ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଖୋଲିଛି, ସେସବୁରେ INC ଏବଂ ONMRC ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନୀତି ନିୟମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁପାଳନ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
