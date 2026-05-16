ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବଜେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା, ସେପଟେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହିଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବିଭାଗ !
ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରତିମାସ ବ୍ୟୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହେବ । ଜୁନ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ତତଃ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।
Published : May 16, 2026 at 1:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ବଜେଟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ତାହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ଗତ ଆର୍ଥିକ ବଜେଟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏଣୁ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବ୍ୟୟବରାଦର ଖର୍ଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ନେଇ ପ୍ରତି ମାସରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରତିମାସ ବ୍ୟୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।
ମେ’ ୨୬ ଓ ୨୮ ତାରିଖରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ:
ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ୱୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଚିଠି ଅନୁସାରେ, ମେ’ ୨୬ ଓ ୨୮ ତାରିଖରେ ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥିରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟଜଳ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଜଳ ସମ୍ପଦ, ପୂର୍ତ୍ତ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ, ଶକ୍ତି ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ମେ’ ୨୬ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସେହିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏସଟି-ଏସସି ଉନ୍ନୟନ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ, କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ, ଆଇଟି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ମେ’ ୨୮ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଥିବା ‘ରେଗୁଲେସନ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ୨୦୨୬-୨୭’ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସିକରେ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୟମାସିକରେ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ, ତୃତୀୟରେ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୟମାସିକରେ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ଜୁନ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ତତଃ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ନିରୁତ୍ସାହଜନକ ରହିଛି । ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ବିଭାଗର ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଜନା ପାଇଁ ୧୨୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ; ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ପ୍ରଶଂସା
ସମ୍ବଲପୁର ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର