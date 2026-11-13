ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ୬୨୫ କୋଟିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ୫ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ
ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଞ୍ଜାମ, ବଲାଙ୍ଗିର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ୭୪ଟି ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ୭୨ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ମିଳିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
Published : November 13, 2026 at 4:04 PM IST
ODISHA WATER CONSERVATION PROJECTS, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଜଳାଭାବର ମୁକାବିଲା ସହ ବର୍ଷା ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଉପଯୋଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଞ୍ଚଟି ନୂତନ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ୬୨୫.୪୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳକୁ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ପ୍ରଶାସନିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଞ୍ଜାମ, ବଲାଙ୍ଗିର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ୭୪ଟି ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ୭୨ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ମିଳିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ନଦୀରେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଜଳକୁ ଅଟକାଇ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିଶେଷକରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ନଦୀ ଶୁଖିଯିବା ଏବଂ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, ସେଠାରେ ଏହି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟକ ହେବ, ବୋଲି ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତିରେ ପ୍ରକାଶ ।
ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଉପରେ ଧୁଆଁପଦର ଏବଂ ନାଗାବଳୀ ନଦୀ ଉପରେ ରେବତୀଗୁଡ଼ା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବାହୁଦା ନଦୀ ଉପରେ ଭୀମପୁର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିର ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ୍ର ନିଝରିଦରା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ମୁରଲୀଯୋର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସେହିପରି ଅଙ୍ଗ ନଦୀ ଉପରେ କୁଟାସିଂହା ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ବଲାଙ୍ଗିର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ । ନଦୀରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହେବା ଫଳରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂତଳ ଜଳର ପୁନଃଭରଣ ହୋଇପାରିବ । ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କୂଅ ଓ ନଳକୂପରେ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ବଢ଼ିବା ସହ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଜଳ ସମ୍ପଦର ଉପଲବ୍ଧତା ବଢ଼ିଲେ ପଶୁପାଳନ ଭଳି ଗ୍ରାମୀଣ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଧୁଆଁପଦର, ମୁରଲୀଯୋର ଓ ରେବତୀଗୁଡ଼ା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଖୋଲିବା ସହ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ।
୨୦୨୪ରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମିଶନ୍ ମୋଡ୍ରେ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଜଳସମ୍ପଦ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ଅନ୍ୟତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଜଳସମ୍ପଦ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିବାବେଳେ ନୂତନ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ବିସ୍ଥାପିତ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଳିବ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ମାନ୍ୟତା; ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ ! ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସରକାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର