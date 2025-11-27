ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବେଖାତିର, ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନକରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । କଟକ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ସିଏମ ଗ୍ରୀଭାନ୍ସ ସେଲ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
Published : November 27, 2025 at 4:56 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଶୁଣାଣି ସତ୍ତ୍ବେ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ । କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ସେପଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ବାଗତ କଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ବର ବେହେରା ।
ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କଲା ସିଏମ ଗ୍ରୀଭାନ୍ସ ସେଲ:
ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ସବୁଠାରୁ ପଛରେ l ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଶୁଣାଣି ସତ୍ତ୍ବେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତର ସହକାରେ ନେଉନାହିଁ l ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିଏମ ଗ୍ରୀଭାନ୍ସ ସେଲ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି l ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି l ନଭେମ୍ବର ମାସର ଦରମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି l
କେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ?
ସିଏମସି କମିଶନର, କଟକ ଏସପି, କଟକ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, କଟକ ସିଡିଏମଓ, କଟକ ଡିଇଓ, ବାରଙ୍ଗ, ବଡ଼ମ୍ବା, ମାହାଙ୍ଗା, ନିଆଳି, ସାଲେପୁରର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମେତ କଟକ ଡିସିପିଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ନାମ ଏହି ତାଲିକାରେ ରହିଛି । କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ଦରମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏମସି କମିଶନର, କଟକ ଡିସିପି, କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସପି, କଟକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆଠଗଡ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, କଟକ ଆରଟିଓ, କଟକ ସିଡ଼ିଏମଓ, କଟକ ଡିଇଓ, ଅଵକାରୀ ଵିଭାଗ ସୁପରିଣ୍ଟେଡେଣ୍ଟ, ଟ୍ରାଫିକ ଆଇଆଇସି ।
ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ:
ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି l 17 ମାସରେ 15 ଥର ଶୁଣାଣି କରି 93 ପ୍ରତିଶତ ଫଇସଲା କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର l ହେଲେ ଏହି ଜନଶୁଣାଣି ହାରକୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ କରାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଗତମାସରେ l ଏହି ହାରକୁ କିଭଳି ଶତ ପ୍ରତିଶତ କରାଯାଇପାରିବ, ସେନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଥିଲେ l ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲପାଳ ଏବଂ ଡିଜି ପୋଲିସଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ତାଗିଦ କରିଥିଲେ l ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହେଉଛି ନାଗରିକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ l ଏଥିପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ବହୁ ଆଶା ଓ ଭରସା ରହିଛି l ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ବହୁ ଲୋକ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା l
ଆଗକୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି:
ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ 2024 ଜୁଲାଇ ପହିଲାରେ ପ୍ରଥମ ଜନଅଭିଯୋଗ ସାକ୍ଷାତରେ ନେଇଥିଲେ l ଲୋକଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ଏହାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର l ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କେବଳ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସରକାର l କେନ୍ଦୁଝର, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଭଳି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ କରାଯିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି l
ଦରମା ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ବାଗତ:
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ଏକ ଭଲ କଥା । ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି । ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସିବେ । ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାମ ନହେଲେ ବାର୍ତ୍ତା କଣ ଯିବ ? ତେଣୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ । ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରୀ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମସ୍ତେ ଅନୁପାଳନ କରିବା ଦରକାର । ତାହା ନହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର । ଏଥିରେ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ବ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର