ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ୨ % ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି, ଜାନୁଆରୀରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ହେବ ଲାଗୁ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Odisha Govt 2 percent increase Dearness Allowance for state government employees
ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ୨ % ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 15, 2026 at 5:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ସମୁଦାୟ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୫୮ରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେହିପରି ପେନସନ୍‌ଭୋଗୀଙ୍କ ଟିଆଇ (TI)ରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।

ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି:

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୫୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହା ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ପିଛିଲା ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେବ । ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଚଳିତ ମେ' ମାସ ଦରମାରେ ନଗଦ ଆକାରରେ ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ ପେନସନ୍‌ଭୋଗୀମାନଙ୍କ ଟିଆଇରେ ମଧ୍ୟ ୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ମେ' ମାସ ପେନସନ୍‌ରେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟିଆଇ ପାଇବେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୮.୫ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନ୍‌ଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ ।

ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଓ ପେନସନ୍‌ଭୋଗୀଙ୍କୁ ଟିଆଇ, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଥର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବଢ଼ିଥାଏ । ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଢ଼ାନ୍ତି । ଏହା ପରେ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୧ ଓ ଜୁଲାଇ ୧ରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ସରକାର ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଓ ପରିଚାଳନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଆନ୍ତି ।

ଓଡିଶା ସରକାର ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ବା ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଓ ଦୀପାବଳିରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାର ନଜରି ରହିଛି । ଗତ ଦୀପାବଳିରେ ମୋହନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ । କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ DA ବୃଦ୍ଧି; 2 % ବଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 3% DA ବୃଦ୍ଧି, ଦେଶରେ ହେବ 57ଟି ନୂଆ KV

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA GOVERNMENT EMPLOYEES
DA HIKE
ODISHA GOVERNMEN TI HIKE
ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା
ODISHA GOVT DA HIKE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.