ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା; ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମିଳିବ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ Ex-Gratia ଅନୁଦାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି । ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ଅକ୍ଷମତା ଘଟିଲେ ମିଳିବ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ।ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : September 4, 2026 at 2:32 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖ ସହ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏଭଳି ଜରୁରୀ ସମୟରେ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ Ex-Gratia ଅନୁଦାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହୋଇଛି ।
ଏହି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ, ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ଅକ୍ଷମତା ଘଟିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା Ex-Gratia ମିଳିବ । ଶିଶୁବାଟିକାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ସୁବିଧାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ । ସରକାରୀ, ସରକାରୀ ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ (OAV) ଓ OMAVର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ ।
ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା:
ଗୁରୁତର ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଉଚ୍ଚତର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲେ ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳିବ । ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ୩ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଚିକିତ୍ସା ହେଲେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ନିଶୁଳ୍କ ରହିବ । ଏଥିସହ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, CMRF ଓ ରେଡକ୍ରସ୍ ଭଳି ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମିଳିପାରିବ ।
୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଅର୍ଥ ରିଲିଜ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା:
ସହାୟତା ପାଇଁ ସ୍କୁଲର HM/Principalଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପରେ BEO ଓ DEOଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ନିଆଯିବ । ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ । ଏହି ରାଶି ପ୍ରଥମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ, ମାତା ନଥିଲେ ପିତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଉଭୟ ନଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ପୂର୍ବରୁ ୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୫ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ବଦଳାଇ ଏହି ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା-ଆସିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଦେବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।
ଏକ୍ସ-ଗ୍ରାସିଆ ମଞ୍ଜୁର ଏବଂ ଏହାର ଦେୟ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ (HM)/ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ / ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (BEO)/ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (DEO)ଙ୍କର । କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ HM/ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ସହିତ ରିପୋର୍ଟ BEOଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ DEOଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରିବେ । DEOଙ୍କ ସୁପାରିଶରୁ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁ/ସ୍ଥାୟୀ ଅକ୍ଷମତା ପାଇଁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ମଞ୍ଜୁର କରିବେ । ଯେଉଁଥିରେ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପାଇବାକୁ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି (ମାତାପିତା କିମ୍ବା ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ)ଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଠିକଣା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ ।
ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘଟଣାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଡିଇଓଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଡରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ଜାରି ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଏହି ରାଶି ଆଦାୟ କରାଯିବ ।
ଅନୁଦାନ ପରିମାଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରାଥମିକତା :
1) ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାଆ ।
2) ମାଆ ନଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପିତା ।
3) ଯଦି ପିତାମାତା ଉଭୟ ନଥିବେ, ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ ।
4) ଅନୁଗ୍ରହ ପାଣ୍ଠି ଜାରି ହେବା ପରେ,ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁବନ୍ଧ-I ରେ DEO ଦ୍ୱାରା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଥା ସମ୍ଭବ ପ୍ରତି-ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରି ପାଣ୍ଠି ଜାରି ଏବଂ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ପଠାଯିବ । ଯେକୌଣସି ବିବାଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ ।
ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତିକୁ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ସ୍ବାଗତ :
ଅଭିଭାବକ ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟ କହିଛନ୍ତି,"ଏହା ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ । କିନ୍ତୁ ପିଲା ଘରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ଓ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଅଟୋ ହେଉ ବା ବସ ହେଉ ସେଥିରେ ଓଭର ଲୋଡ଼ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ପୂର୍ବରୁ ଅନେକା ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କର ଦୃଘଟଣାରେ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ଓ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ।"
ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ବସନ୍ତ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଗଲାଣି । କେବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ନାମ ଲେଖାଇ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ । ସେମାନେ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରର ସ୍କୁଲ ଯିବେ ବା ଘରକୁ ଫେରିବେ ସେନେଇ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦାଇତ୍ୱ । ଅନେକ ସମୟରେ ଅଟୋରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି । ତେଣୁ ଯେଉଁଥି ପାଇଁ କି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ କମ କରିବାକୁ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ, ଷ୍ଟେସନରୁ ମିଳିଲା ମୋବାଇଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... KVSରେ DM ସ୍କୁଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଛାତ୍ର-ଅଭିଭାବକଙ୍କ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର