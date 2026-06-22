ETV Bharat / state

ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍‌ ଘଟଣା, ଚେନ୍ନାଇରେ ପହଁଚିଲେ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଟିମ

ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଚେନ୍ନାଇରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ତିରୁଭାଲ୍ଲୁର ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ। ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

Tamilnadu Gas Tragedy
ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 22, 2026 at 9:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ତାମିଲନାଡୁର ଚେନ୍ନାଇ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଃଖଦ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ଧାର, ଚିକିତ୍ସା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସମନ୍ୱୟ ଜାରି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହାୟତା, ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଓ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଚେନ୍ନାଇରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିଜେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ।

ତାମିଲନାଡୁ ଅଭିମୁଖେ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍‌

ଚେନ୍ନାଇରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଟିମ୍‌ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମ ଓ ଇଏସଆଇ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ। ସଚିବଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ‘‘ଜଣେ ମୃତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଚେନ୍ନାଇକୁ ଅଣାଯାଇଥିବାବେଳେ ଆଜି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୂଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍‌ର ସଦସ୍ୟ ଏମ୍.ଏମ୍. ପାଇକ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହି ଯୁଗ୍ମ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ ଓ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ସହ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି’’।

ଅନ୍ୟପଟେ, ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ବି.ବି.ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚେନ୍ନାଇରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ତିରୁଭାଲ୍ଲୁର ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କେତେକ ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିରୁଭଲ୍ଲୁରରେ ରହିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରାୟ ୧୩୦ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍‌ରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ରହିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ତିରୁଭାଲ୍ଲୁରର ବରିଷ୍ଠ ଶ୍ରମ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଟିମ୍ ନିରନ୍ତର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଛି।

ସେପଟେ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ନିୟମିତ ଭାବେ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିବାବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିଛନ୍ତି।

ସି-ଫୁଡ୍‌ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍‌ରୁ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ସି-ଫୁଡ୍‌ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଲିକ୍‌ ପରେ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଅସୁସ୍ଥଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଆହତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି; ସି-ଫୁଡ୍‌ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଲିକ୍‌, 2 ଓଡିଆ ମହିଳା ମୃତ, ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଟିମ୍ ପଠାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେରଳରେ ଓଡିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ଘାତ ଆକ୍ରମଣ, ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିବାରୁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

TAMILNADU SEA FOOD FACTORY GAS LEAK
ODIA LABOUR DIED TAMILNADU FACTORY
ODISHA GOVERNMENT TEAM IN TAMILNADU
ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ରାଜେଡି
TAMILNADU GAS TRAGEDY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.