ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ; ଉଦଘାଟନ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ

ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ୨୦୨୬ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଛି । ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆଧୁନିକତାର ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହୋତ୍ସବ ।

Gopalpur Beach Festival
ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ
Published : January 28, 2026 at 12:21 PM IST

Gopalpur Beach Festival ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ୨୦୨୬ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ମହୋତ୍ସବକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଉଦଘାଟନୀ ଭାଷଣରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଗୋପାଳପୁର ଭଳି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ । ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆଧୁନିକତାର ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ।

ଇତିହାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ମିଶିଛି:

ମହୋତ୍ସବକୁ ଉଦଘାଟନ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି କହିଛନ୍ତି, "ଗୋପାଳପୁର କେବଳ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବେଳାଭୂମି ନୁହେଁ, ଏହା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଇତିହାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ମିଶିଛି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଗତି ସହିତ ହାତରେ ହାତ ମିଳାଇ ଚାଲିଛି । ଉପକୂଳ କେବଳ ଏକ ଭୌତିକ ସୀମା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବିକା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ । ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗର ବୀର ସାଧବମାନେ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ବାଣିଜ୍ୟ ସହ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡିତ ।"

ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ

ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଭାରତ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋପାଳପୁର ଭଳି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଏହି ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।

ଗଞ୍ଜାମର ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଗ୍ରେ:

ଏହି ଅବସରରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ଵୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ । କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ସଂଗୀତ ସମସ୍ତ କ୍ଷତ୍ରରେ ଗଞ୍ଜାମର ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛି ।"

ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ

ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ମହୋତ୍ସବ:

ସେହିପରି ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବକୁ କେବଳ ଓଡିଶା ନୁହଁ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶର ସର୍ବୋତ୍ତମ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଅନନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଆଳତୀ, ବେଳାଭୂମି କ୍ରୀଡା, ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା, ଖାଦ୍ୟ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଗୋପାଳପୁରକୁ ବିଶ୍ଵସ୍ତରରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସମୁଦ୍ରତଟୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ କରିବା ସହିତ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସୁନାମିର ପରିଣତ ହୋଇଛି ।"

ମହୋତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା' ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ଚିକିଟି ସ୍ଥିତ ମା' ବାଳକୁମାରୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗର ନିକଟସ୍ଥ ମା' କୁଲାଡ ବାଘ୍ରଦେବୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଏକାସାଥିରେ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସେଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତିନ ସହିତ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡ଼ଃ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି, ଦେବଦତ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ସୁନୀଲ କେର୍କେଟା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବିନାଶ କୁମାର, ଛତ୍ରପୁର ଉପଜ଼ିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଭାଶିଷ ବରାଳ, ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜ଼ିଲ୍ଲାପାଳ ଉମାଶଙ୍କର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ।

ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ

ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଲା ସମୁଦ୍ର ଆରତୀ:

ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଦିନର ସାଂସ୍କୃତିକ ମଞ୍ଚକୁ ଗଞ୍ଜାମର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନାମରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି । ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସହିତ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବାରାଣସୀର ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ସମୁଦ୍ର ଆରତୀ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଥମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

ଷ୍ଟାର ନାଇଟ୍ସ:

କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନନ୍ୟା ଶ୍ରୀତମ ନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ବଲିଉଡ୍ ଗାୟକ ବି ପ୍ରାକ, ଓଲିଉଡ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କୁଲଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଯୋଶୀ ଷ୍ଟାର ନାଇଟ୍ସ ସେଗମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଟିମ୍‌ ଦ୍ୱାରା ରଣପା ନୃତ୍ୟ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ, କୁଚିପୁଡ଼ି, ଆଧୁନିକ ନୃତ୍ୟ, ବିହୁ, ନାଗା ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଘୁମୁରା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା ।

ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ସୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ନୀଳମଣି ବିଷୋୟୀ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଗୋପାଳପୁର ଏନଏସି ଅଧକ୍ଷ ଏ. ଜାନକୀ ରାଓ, ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆଇ ଜି ନିତି ଶେଖର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ, ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ପାତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜସିର୍କେ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

