ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ ବୁଲିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି; ବିକାଶ ଉପରେ ଦେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : October 3, 2026 at 8:40 PM IST
ଖୋରଧା: ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଜଡ଼ିତ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଅଟ୍ରିରେ ପହଞ୍ଚି ଏହି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ଏହାର ଐତିହାସିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ପୂରାତନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ ମତପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଖୋରଧା ଓ ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ମପ୍ରସ୍ରବଣ ପରିସରରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଅଟ୍ରି ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନିକଟସ୍ଥ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ବାବା ହାଟକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ଜନଶ୍ରୁତି ଓ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ସ୍ଥାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି କହିଛନ୍ତି, "ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ସେ ତପ୍ତପାଣି ଉଷ୍ମପ୍ରସ୍ରବଣ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲି । ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଷ୍ମପ୍ରସ୍ରବଣ ଥିବା ଭାବିଥିଲି । ପରେ ଅଟ୍ରିଠାରେ ଆଉ ଏକ ଉଷ୍ମପ୍ରସ୍ରବଣ ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ।" ଅଟ୍ରିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏହା ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ିଉଠିପାରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ରହିଥିବା ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପୀଠର ବିକାଶ ହେଲେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବ ।
ବାବା ହାଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ ଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ ଖୋରଧା ସ୍ଥିତ ବିଜେବି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୧୨୫ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖୋରଧା ଏସପି, ଦୁଇଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, ଛଅଜଣ ଡିଏସପି, ସାତଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ସାତ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗସ୍ତର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ।
LIVE: Hon’ble Governor graces the 125th anniversary celebration of Buxi Jagabandhu Bidyadhara High School, Khordha https://t.co/XS6YG9C0EA— Governor Odisha (@GovernorOdisha) October 3, 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ 16 ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ସଙ୍କଟ; ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ, ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା