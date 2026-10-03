ETV Bharat / state

ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ ବୁଲିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି; ବିକାଶ ଉପରେ ଦେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ

ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

Odisha Governor Dr Hari Babu Kambhampati visits Atri Hotspring in Khordha
ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ଣପ୍ରସ୍ରବଣ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 3, 2026 at 8:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋରଧା: ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଜଡ଼ିତ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଅଟ୍ରିରେ ପହଞ୍ଚି ଏହି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ଏହାର ଐତିହାସିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ପୂରାତନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ ମତପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ଣପ୍ରସ୍ରବଣ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ (ETV Bharat)

ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଖୋରଧା ଓ ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ମପ୍ରସ୍ରବଣ ପରିସରରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଅଟ୍ରି ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନିକଟସ୍ଥ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ବାବା ହାଟକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ଜନଶ୍ରୁତି ଓ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ସ୍ଥାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।

Odisha Governor Dr Hari Babu Kambhampati visits Atri Hotspring in Khordha
ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ଣପ୍ରସ୍ରବଣ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ (ETV Bharat)

ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି କହିଛନ୍ତି, "ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ସେ ତପ୍ତପାଣି ଉଷ୍ମପ୍ରସ୍ରବଣ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲି । ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଷ୍ମପ୍ରସ୍ରବଣ ଥିବା ଭାବିଥିଲି । ପରେ ଅଟ୍ରିଠାରେ ଆଉ ଏକ ଉଷ୍ମପ୍ରସ୍ରବଣ ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ।" ଅଟ୍ରିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏହା ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ିଉଠିପାରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ରହିଥିବା ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପୀଠର ବିକାଶ ହେଲେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବ ।

Odisha Governor Dr Hari Babu Kambhampati visits Atri Hotspring in Khordha
ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ଣପ୍ରସ୍ରବଣ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ (ETV Bharat)

ବାବା ହାଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ ଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ ଖୋରଧା ସ୍ଥିତ ବିଜେବି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୧୨୫ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖୋରଧା ଏସପି, ଦୁଇଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, ଛଅଜଣ ଡିଏସପି, ସାତଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ସାତ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗସ୍ତର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ।

Odisha Governor Dr Hari Babu Kambhampati visits Atri Hotspring in Khordha
ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ଣପ୍ରସ୍ରବଣ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ (ETV Bharat)
Odisha Governor Dr Hari Babu Kambhampati visits Atri Hotspring in Khordha
ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ଣପ୍ରସ୍ରବଣ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ 16 ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ସଙ୍କଟ; ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ, ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

TAGGED:

GOVERNOR DR HARI BABU KAMBHAMPATI
ODISHA GOVERNOR
ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ମ ପ୍ରସ୍ରବଣ
ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି
ATRI HOTSPRING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.