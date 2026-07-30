ଦାଦନ ଦଲାଲଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର ହେଲେ ସରକାର; ଉଦ୍ଧାରରୁ ପୁନର୍ବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟବଦ୍ଧ SOP, ଗୋପନ ରଖାଯିବ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିଚୟ
ଶ୍ରମିକ ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା। ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଉଦ୍ଧାର,୪୮ ଘଣ୍ଟାରେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର,ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ୩ ମାସରେ ବିଚାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ରିପୋର୍ଟ - ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : July 30, 2026 at 7:32 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦାଦନ କେବଳ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ମାନବାଧିକାର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆଘାତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୀବିକା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଦଲାଲଙ୍କ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ବନ୍ଧକ ଶ୍ରମ, ମାନବ ଚାଲାଣ ଓ ଅମାନବୀୟ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ସଂଶୋଧିତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର ବା SOP। ଏଥିରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଦ୍ଧାର, ପୁନର୍ବାସ ଓ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମୟବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି।
ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗିର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, କୋରାପୁଟ ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ କାମ ଆଶାରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦାଦନ ଦଲାଲଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ି ବନ୍ଧକ ଶ୍ରମିକରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ମାନବ ଚାଲାଣ ଓ ଶୋଷଣର ଏହି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧକ ଶ୍ରମ ପ୍ରଥା (ଉଚ୍ଛେଦ) ଅଧିନିୟମ–୧୯୭୬ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୁନର୍ବାସ ଯୋଜନା-୨୦୨୧କୁ ଆଧାର କରି ସରକାର ସଂଶୋଧିତ SOP କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି।
- ସମୟବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି
ନୂଆ SOPର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସମୟବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି। ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ ଓ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ଗୋପନ ରଖାଯିବ। ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ, ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ, ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ଆଶ୍ରୟ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମାରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
କେବଳ ଉଦ୍ଧାର ନୁହେଁ, ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ SOPରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ FIR ରୁଜୁ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ରେକର୍ଡ, ମଜୁରି ରେଜିଷ୍ଟର ଓ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଭଳି ପ୍ରମାଣ ଜବତ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମାନବ ପାଚାର ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରା ଯୋଡ଼ିବା ସହିତ ମାତ୍ର ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ବିଶ୍ୱ ମାନବ ଚାଲାଣ ବିରୋଧୀ ଦିବସ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏହି SOPର ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଶନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଠକରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଓ ବନ୍ଧକ ଶ୍ରମରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
- ଭାବପ୍ରବଣ କଲା ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅନୁଭୂତି
ବୈଠକର ସବୁଠାରୁ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅନୁଭୂତି। ଶ୍ରମବାହିନୀର ସଦସ୍ୟ ରଞ୍ଜିତା ରଣା କହିଥିଲେ, ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସପ୍ତାହକୁ ମାତ୍ର ୩୦୦ ଟଙ୍କା ମଜୁରି ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଜି ସେହି ପୀଡ଼ିତମାନେ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାରେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରମବାହିନୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଚଳାଉଛନ୍ତି।
- ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାସ, ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା, ବାସସ୍ଥାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରବାସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଜରୁରୀ। ନଚେତ୍ ପୀଡ଼ିତମାନେ ପୁଣିଥରେ ଦଲାଲଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର, ପ୍ରଶାସନ, ପୁଲିସ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ଦାଦନ ପ୍ରଥା ବିରୋଧରେ ଆଇନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ରହିଥିଲା। ନୂଆ SOP ସେହି ବ୍ୟବଧାନକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ନିର୍ଭର କରିବ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି, ଦୋଷୀ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା ଶ୍ରମିକ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶ୍ରମିକ ଆଉ ଦାଦନ ଦଲାଲଙ୍କ ଫାଶରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା; ଆଲର୍ଟରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, 'ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍’ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର