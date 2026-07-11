ETV Bharat / state

ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ରାଜେଡି ପରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସମନ୍ୱିତ ପୁନର୍ବାସ ଯୋଜନା; ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସ୍ୱରୋଜଗାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଓ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଏକାଠି କରି ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବ। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

ODISHA MIGRANT WORKERS
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସମନ୍ୱିତ ପୁନର୍ବାସ ଯୋଜନା; ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସ୍ୱରୋଜଗାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଓ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଏକାଠି କରି ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବ। (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 11, 2026 at 8:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ସି-ଫୁଡ୍ସ କାରଖାନାରେ ଅମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୪ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ଯେ ଏକ ଶିଳ୍ପ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଓ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବି ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପୁନର୍ବାସ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା, କୌଶଳ ବିକାଶ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଉପରେ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍।

  • ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ରାଜେଡି: ୧୪ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଭାଲ୍ଲୁର ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପଲ୍ ସି-ଫୁଡ୍ସ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ୍ସ କାରଖାନାରେ ଅମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହେବାରୁ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶାର ୧୪ ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିଲା। ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ମୃତ ଓ ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କେନ୍ଦୁଝର ସମେତ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା। ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଜୀବିକାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଦଲାଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ଯାଇଥିଲେ।

  • ସରକାରଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ତାମିଲନାଡୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା, ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ, ମୃତଦେହକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଓ ବିମାନ ଯୋଗେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଥିଲା। ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ କେନ୍ଦୁଝର ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରମିକ ଦଲାଲ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।

  • ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କେବଳ କ୍ଷତିପୂରଣରେ ସୀମିତ ନ ରହି, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ଶ୍ରମ ଓ ଇଏସଆଇ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ତୁରନ୍ତ, ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପୁନର୍ବାସ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିସ୍ତୃତ ପୁନର୍ବାସ ଖସଡ଼ା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।

  • ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ :
  1. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର "ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍" ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ
  2. ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା, ଆଗ୍ରହ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ
  3. ସ୍ୱରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ
  4. ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ସହଜ କରାଯିବ
  5. ସରକାରୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଓ CSR ସହାୟତାକୁ ସମନ୍ୱୟ କରାଯିବ
  6. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର CDO-cum-EOଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ କରାଯିବ
  7. ପୁନର୍ବାସ ଯୋଜନାର ନିୟମିତ ମନିଟରିଂ ଓ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ

ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ସହ ଯୋଡ଼ିବା।

  • ଆଇନ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କେଉଁଠି ?

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ରୋକିବା ପାଇଁ ଦେଶରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଆଇନ ରହିଛି।

  1. Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976
  2. Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979
  3. Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020

ଏହି ସମସ୍ତ ଆଇନରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ସୁରକ୍ଷା, କଲ୍ୟାଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବେ ବି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିଛି।

  • ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ

ଶ୍ରମ ସଂସ୍କାରକ ମହେଶ୍ୱର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ଆଜି ଯେଉଁ ପୁନର୍ବାସ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଧାରଣା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ଓ ନୀତିରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା। ତାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଜୀବିକା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶତାଧିକ ଶ୍ରମିକ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ କେବଳ ବୈଠକ କିମ୍ବା ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ରୋଜଗାର, ଜୀବିକା, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ହିଁ ଦାଦନ ହାର କମିପାରିବ।

ତାମିଲନାଡୁର ଅମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଦୁର୍ଘଟଣା କେବଳ ୧୪ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇନାହିଁ; ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଦାଦନ ସମସ୍ୟାକୁ ପୁଣିଥରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ସରକାର ଏବେ ସ୍ଥାୟୀ ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଫଳତା ନୂଆ ଯୋଜନା ଘୋଷଣାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକୃତ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି, ଦଲାଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଆଇନର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।

ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି; ଏହା କେବଳ ଆଉ ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ନା ଦାଦନ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନର ଆରମ୍ଭ ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କୁମାର ମଙ୍ଗଲମ ବିର୍ଲା; କଂସାରୀଗୁଡ଼ା ରିଫାଇନାରୀ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ, ୧୨ ହଜାର କୋଟି ନୂଆ ନିବେଶ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ରେଜେଡି; କେନ୍ଦୁଝରର ମୃତ ଜୁଆଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲା କଂଗ୍ରେସ ଟିମ୍‌

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

TAMILNADU AMMONIA GAS LEAK
ODISHA LABOUR DEPARTMENT
KEONJHAR MIGRANT WORKERS
ODISHA MIGRANT WORKERS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.