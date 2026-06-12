କୃଷିରେ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ‘ଉଦ୍ଭାବନ ପ୍ରକଳ୍ପ’ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ କଲା ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବିଭାଗ
ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କଲା କୃଷି ବିଭାଗ । ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଜାର ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ଅଧିକ ଲାଭାନ୍ବିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : June 12, 2026 at 3:14 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ନିର୍ଭର ସହ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ଲାଭଜନକ କରିବାକୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି କୃଷି ବିଭାଗ। ଏନେଇ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। "ଉଦ୍ଭାବନ ପ୍ରକଳ୍ପ" ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟ, ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା, କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ICAR ଅନୁଷ୍ଠାନଙ୍କଠାରୁ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଜାର ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ଅଧିକ ଲାଭାନ୍ବିତ କରିବା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
ଏହି ଗାଇଡ଼ଲାଇନରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ, ସମୟସୀମା, ମନିଟରିଂ ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମସ୍ତ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ୱେବସାଇଟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହାର୍ଡ କପି ଓ ସଫ୍ଟ କପି ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପୁନର୍ବାର ଆବେଦନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଏଥିରେ ଡ୍ରୋନ୍, ଡିଜିଟାଲ୍ କୃଷି, ଜୈବ ଚାଷ, ବ୍ଲକଚେନ୍ ଓ ଆଧୁନିକ କୃଷି ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଭିନବ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ।
ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କୃଷି, ଜଳକୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ପୁନର୍ଜୀବନ କୃଷି, ଉତ୍ତମ କୃଷି ଅଭ୍ୟାସ, ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର, ଜୈବ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷ, ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ, ଜିଓ-ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଡିଜିଟାଲ୍ କୃଷି, ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳ କୃଷି ଏବଂ ବ୍ଲକଚେନ୍ ଆଧାରିତ କୃଷିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷ ଜମି କମିବା, ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା ଓ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ହ୍ରାସ ଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ନବସୃଜନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କୃଷିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି, କୃଷିରେ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଟିକାଉ କୃଷି ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଦିଗ ମିଳିପାରେ। କୃଷିରେ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ସହ ନବସୃଜନକୁ ଯୋଡ଼ି ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ ଏହି "ଉଦ୍ଭାବନ ପ୍ରକଳ୍ପ" ସହାୟକ ହେବ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ BMC ଆରମ୍ଭ କଲା PET ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଦୋକାନରେ ଲାଗିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଗ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହାନଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହେବ ନୂଆ ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ବ୍ରିଜ-କମ୍-ବ୍ୟାରେଜ, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ୪୪୦.୩୩ କୋଟି ଅନୁମୋଦନ