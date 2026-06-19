ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ବିକାଶର ଚିଠା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏକ ହୋଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ଦେଲେ ଆହ୍ବାନ

ଜଗତସିଂହପୁରରେ "ବିକାଶର ଧାରା, ଓଡ଼ିଶା ସାରା" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ସାମିଲ ହେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ । ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ

ODISHA GOVERNMENT 2 YEARS
ସରକାରଙ୍କ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ବିକାଶର ଚିଠା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 19, 2026 at 8:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜଗତସିଂହପୁର: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ବିକାଶର ଚିଠା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଜଗତସିଂହପୁର ଆଦି କବି ସାରଳା ଦାସ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ଠାରେ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଓ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ JSW ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଯୁକ୍ତି ଓ ବିକାଶର ପଥ । ପାରାଦ୍ଵୀପ ପୋର୍ଟର ପଣ୍ୟ ପରିବହନ ସଫଳତା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବିକାଶର ରଥ । "

ସରକାରଙ୍କ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ବିକାଶର ଚିଠା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ୨୧୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଟାଧାରୀ ମୁହାଣ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ଜେଟି ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିଳମ୍ବ ନ ହେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି। ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନାରେ ୩୦୦ ୟୁନିଟ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ପାଇପାରିବେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ ହିଁ ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବିଜୁଳି ପାଇ ପାରିବେ ।

ଶୂନ୍ୟ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏହି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି । ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟାର ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାର ପ୍ରୟାସ ସଦା ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ଲଢ଼ିବା ଆମ ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ ଓ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିକାଶ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇବା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।

"ବିକାଶର ଧାରା, ଓଡ଼ିଶା ସାରା" ଅଭିମୁଖ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ତଥା ସଫଳ ଯୋଜନା ଯଥା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟୋ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା, ସାମାଜିକ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା, ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା, ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା ଯୋଜନା (ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା), ଜାତୀୟ ପରିବାର ସହାୟତା ଯୋଜନା, ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ।

ଏହାସହ ଇ-ରିକ୍ସା ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା, ବିକଶିତ ଗାଁ-ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ, ଅନ୍ତଦ୍ଵୟ ଗୃହ ଯୋଜନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣା ଯୋଜନା ଏବଂ ପି ଏମ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ।

ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଯେପରି ଏହି ସବୁ ଯୋଜନାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଜନଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର ଦିଗରେ ନିଜର କଲମ ଚାଳନା କରିବାକୁ ସେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଜନ୍ମମାଟିରେ ମହାମହିମ...2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଚାଷୀ ନିରାଶ ! ଏଫ୍‌ସିଆଇ ନେଉନି ଓଡ଼ିଶା ଚାଉଳ, ବଢ଼ୁଛି ସଙ୍କଟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

TAGGED:

JAGATSINGHPUR NEWS
ODISHA BJP GOVERNMENT
JAGATSINGHPUR DISTRICT NEWS
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ
ODISHA GOVERNMENT 2 YEARS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.