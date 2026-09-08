୩ ବରିଷ୍ଠ IASଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ; ସୁରେଶ, ସୁଧାଂଶୁ ଓ ବୃନ୍ଦାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପୁଣି ଅଦଳବଦଳ । ୩ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 8, 2026 at 7:49 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର । ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୩ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସୁରେଶ କୁମାର ବଶିଷ୍ଠ, ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାମଲ ଓ ଡ. ବୃନ୍ଦା ଡିଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସୁରେଶ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଚାପ ମୁକ୍ତ କଲେ ସରକାର :
1998 ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ସୁରେଶ କୁମାର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ବିଭାଗ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ସୁରେଶଙ୍କ ଠାରୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଦାଇତ୍ୱ ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ସେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ଏଥି ସହ ସେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାଇତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ । ସୁରେଶ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଧିକାରୀ ।
ସୁଧାଂଶୁ ସାମଲଙ୍କୁ OMCର ଶୀର୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ :
ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ବା OMCର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାମଲ । 2010 ବ୍ୟାଚର ଏହି ଅଫିସର ପୂର୍ବ ଭଳି ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇବେ । ଗତ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ସେ OMCର MD ରହିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ RDC ଦାୟିତ୍ୱ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ।
ଡ. ବୃନ୍ଦା ଡିଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦାଇତ୍ୱ :
2010 ବ୍ୟାଚର ଆଉ ଜଣେ ଅଫିସର ଡ. ବୃନ୍ଦା ଡିଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ବୃନ୍ଦା ଡିଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଡ. ବୃନ୍ଦାଙ୍କୁ ଏହି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ବା NHMର ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ SHAS ବା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନ ସମିତିର CEO ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...IAS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ, I&PR, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଓ AYUSH ପାଇଁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଯୁକ୍ତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି; 'ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜମି ପରିଚାଳନା ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୬'କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର