ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଲେ ସରକାର, ୫୨ ଏକର ଜମିରେ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଆଧୁନିକତାର ମାଡ଼ରେ ସଙ୍କଟରେ ପଡୁଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ । ୫୨ ଏକର ଜମିରେ ଗଢ଼ିଉଠିବ ନୂଆ ସବୁଜ ବନ ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : May 24, 2026 at 6:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସବୁଜିମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂତନ ପ୍ରୟାସ । ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣ ଓ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ ଧିରେ ଧିରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ୫୨ ଏକର ଜମିରେ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଏହା ଜଳବାୟୁ ସନ୍ତୁଳନ ସହ ଜୈବ ବିବିଧତା ସୁରକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।
ସବୁଜିମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା:
ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ଖରା ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରାସ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ କମ ରହିଛି, ସେଠାରେ କିପରି ନୂଆ କରି ସବୁଜିମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ସେନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ର ୨ ପ୍ରତିଶତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ।
ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ଆଧୁନିକତା, ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ସହର ବିସ୍ତାର ନାମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପରିବେଶ ଉପରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି । ତେଣୁ ୫୨ ଏକର ଜମିରେ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ତେବେ ତାଳଚେର, କଳିଙ୍ଗନଗର , ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ବୌଦ୍ଧ ପରି ଶିଳ୍ପ ଓ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ସେଠାରେ ବୃହତ ପରିମାଣରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ପରିବେଶବିତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "କେବଳ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ହେବନି, ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଜାତିର ଗଛ ରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି, ଜଳ ସଙ୍କଟ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସବୁଜ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ସହରୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଗଛ କଟା ଯାଉଛି । ସେହି ତୁଳନାରେ ଡବଲ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ:
ଏହା ସହିତ ଲୁଣା ବା ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡିଶା ସଫଳ ମଡେଲ୍ ପାଲଟିଛି । ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ସଶକ୍ତ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଶରେ ବେଶ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି । ରାଜ୍ୟର 5ଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୨୫୯.୦୬ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି । ସେହି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ୨୧୨ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି । ଏହା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ୍ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଭାବେ ପରିଚୟ ପାଇଛି ।
ଅଭିନବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି, ନୀତିଗତ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହଭାଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ବ୍ୟାପକ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ଏହି ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର