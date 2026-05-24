ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଲେ ସରକାର, ୫୨ ଏକର ଜମିରେ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଆଧୁନିକତାର ମାଡ଼ରେ ସଙ୍କଟରେ ପଡୁଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ । ୫୨ ଏକର ଜମିରେ ଗଢ଼ିଉଠିବ ନୂଆ ସବୁଜ ବନ ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Government took initiative to protect natural forests aiming for 52 acres of Forestration
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 24, 2026 at 6:40 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସବୁଜିମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂତନ ପ୍ରୟାସ । ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣ ଓ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ ଧିରେ ଧିରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ୫୨ ଏକର ଜମିରେ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଏହା ଜଳବାୟୁ ସନ୍ତୁଳନ ସହ ଜୈବ ବିବିଧତା ସୁରକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।

ସବୁଜିମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା:
ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ଖରା ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରାସ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ କମ ରହିଛି, ସେଠାରେ କିପରି ନୂଆ କରି ସବୁଜିମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ସେନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ର ୨ ପ୍ରତିଶତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ।

ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ଆଧୁନିକତା, ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ସହର ବିସ୍ତାର ନାମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପରିବେଶ ଉପରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି । ତେଣୁ ୫୨ ଏକର ଜମିରେ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ତେବେ ତାଳଚେର, କଳିଙ୍ଗନଗର , ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ବୌଦ୍ଧ ପରି ଶିଳ୍ପ ଓ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ସେଠାରେ ବୃହତ ପରିମାଣରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

New forest to be created on 52 acres of land
୫୨ ଏକର ଜମିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ (ETV Bharat Odisha)

ପରିବେଶବିତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "କେବଳ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ହେବନି, ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଜାତିର ଗଛ ରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି, ଜଳ ସଙ୍କଟ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସବୁଜ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ସହରୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଗଛ କଟା ଯାଉଛି । ସେହି ତୁଳନାରେ ଡବଲ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।"


ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ:
ଏହା ସହିତ ଲୁଣା ବା ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡିଶା ସଫଳ ମଡେଲ୍ ପାଲଟିଛି । ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ସଶକ୍ତ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଶରେ ବେଶ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି । ରାଜ୍ୟର 5ଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୨୫୯.୦୬ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି । ସେହି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ୨୧୨ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି । ଏହା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ୍ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଭାବେ ପରିଚୟ ପାଇଛି ।

ଅଭିନବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି, ନୀତିଗତ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହଭାଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ବ୍ୟାପକ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ଏହି ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ।

