ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେ ବାଲିଆପାଳ ସବ-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ମନୀଷା ମିଶ୍ର, ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଧରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
ନଭେମ୍ବର ୬ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନର ଅଧିକାରୀମାନେ ମନୀଷାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଧରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚରୁଖୀ ଗ୍ରାମର ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପାତ୍ରଙ୍କ ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ କବଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ।
Published : November 10, 2026 at 3:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ବାଲିଆପାଳର ମହିଳା ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ମନୀଷା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନିଯୁକ୍ତିରେ ପ୍ରୋବେସନ୍ରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ସେବା (ORS) ଅଧିକାରୀ ମନୀଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଅଭିଯୋଗର ଗମ୍ଭୀରତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଜନସ୍ୱାର୍ଥର ପରିପନ୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସରକାର ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।
ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ମନୀଷାଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ତତ୍କାଳ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆଦେଶକ୍ରମେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ଗତ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନର ଅଧିକାରୀମାନେ ମନୀଷାଙ୍କୁ ୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଧରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚରୁଖୀ ଗ୍ରାମର ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପାତ୍ରଙ୍କ ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କବଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଏହି ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ମନୀଷାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, ମନୀଷା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବେସନ୍ ଅବଧି ଶେଷ କରିନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ସେବା ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମ, ୨୦୧୧ ଏବଂ ପ୍ରୋବେସନ୍ ଓ ବିଭାଗୀୟ ପରୀକ୍ଷା ନିୟମ, ୨୦୧୬ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଓ ଅଭିଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବିଚାର କରି ନିଯୁକ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ରଖିବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ୦.୧୪ ଏକର ଜମିର ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ବାଲିଆପାଳ ସବରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଜମିଟି 'ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ସ୍ଥିତିବାନ' ଶ୍ରେଣୀର ରେକର୍ଡଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଜମିକୁ ସ୍ଥିତିବାନ ଭାବେ ବିଚାର କରି ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ଦର୍ଶାଇ ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ଜାଲ ବିଛାଇ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା । ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ 2018 ଧାରା 7 ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଏଥି ସହ ତାଙ୍କ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୋଲିସ ଏସଆଇ ସୁଜିତ କୁମାର, ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁପଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ବେ ବର୍ତ୍ତି ପାରିଲେନି