ETV Bharat / state

SLSWCAରେ ୩,୮୫୫ କୋଟିର ୨୨ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ; ୭,୨୯୬ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଡ୍ରୋନ, ଏରୋସ୍ପେସ, ବାୟୋଫ୍ୟୁଏଲ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ

Industrial Investment Proposal ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୧୫୧ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବୈଠକରେ ୨୨ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ।

Odisha government SLSWCA Meeting Approved 22 Investment Proposals
ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୧୫୧ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବୈଠକରେ ୨୨ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 29, 2026 at 8:39 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୩,୮୫୫.୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୨୨ଟି ଶିଳ୍ପ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ୭,୨୯୬ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୧୫୧ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି (SLSWCA) ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି । ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପ, କାଗଜ ଓ ପ୍ୟାକେଜିଂ, ବାୟୋଫ୍ୟୁଏଲ, ଏରୋସ୍ପେସ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ, ରସାୟନ, ଇସ୍ପାତର ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ ଶିଳ୍ପ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ସେଣ୍ଟର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।

୧୨ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ :

ରାଜ୍ୟର ୧୨ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଅନୁଗୋଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଖୋରଧା, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

SLSWCA Meeting
୧୫୧ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବୈଠକ (ETV Bharat)

ବାୟୋଫ୍ୟୁଏଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୬୮୦ କୋଟି ନିବେଶ :

ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ତିନୋଟି କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ ୬୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଏବଂ ୯୮୪ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ, ଅନୁଗୋଳ, ଯାଜପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ୩୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବାର୍ଷିକ ୧୪,୮୫୦ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ CBG କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ୭୪୫ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି । କିନେଟା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲିମିଟେଡ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୧୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବାର୍ଷିକ ୮,୨୫୦ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବ । ଏଥିରୁ ୧୭୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ମେଟାଲିକ୍ସ ବାୟୋ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବାର୍ଷିକ ୬,୬୦୦ ଟନ୍ କ୍ଷମତାର CBG ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିରେ ୬୯ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ମିଳିତ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ୨୯,୭୦୦ ଟନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।

ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧,୦୩୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ :

ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୬ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୋଟ ୧,୦୩୫.୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଏଥିରୁ ୧,୩୩୭ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ । ଖୋରଧାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୩୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ୨୭୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସ୍ୱାମୀ ରିସର୍ଟସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ମଧ୍ୟ ଖୋରଧାରେ ୧୫୩ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ । ଯେଉଁଥିରେ ୨୪୯ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି ।

ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଦି ରୋୟାଲ ନେଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପଞ୍ଚତାରକା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ରିସର୍ଟ ଓ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରିବ । ଏଥିରେ ୧୯୩ ଜଣଙ୍କ ଲାଗି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଇଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୧୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚମାନର ରିସର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ । ଏଥିରେ ୨୩୫ ଜଣଙ୍କ ଲାଗି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ କେପି ପ୍ରାଇମ ଆସେଟ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୧୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏକ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ କରିବ । ୨୫୦ ଜଣଙ୍କ ଲାଗି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିବ । କଟକରେ ମା' ଭଟ୍ଟାରିକା ମିନେରାଲ୍ସ ୬୪.୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ 'ମହାନଦୀ ଆଳୟ' ନାମକ ଚାରିତାରକା ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ରିସର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଏଥିରେ ୧୫୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି ।

କାଗଜ ଓ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଶିଳ୍ପରେ ୧,୦୨୯ କୋଟି ନିବେଶ :

କାଗଜ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୧,୦୨୯.୯୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ୧,୯୬୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ନୟାଗଡ଼ରେ ଆଲିଶା ଟୋରେଣ୍ଟ କ୍ଲୋଜର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୫୨୯.୯୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ବୋତଲରେ ବ୍ୟବହୃତ କ୍ୟାପ ଓ କ୍ଲୋଜର ଉତ୍ପାଦନ କରିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ୨୫୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ସେହିପରି ଖୋରଧାରେ ଷ୍ଟାର୍କ ରିଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କାଗଜ ଓ କାଗଜଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିରେ ବର୍ଷକୁ ୧,୦୮,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ କରଗେଟେଡ ବକ୍ସ, ୪୮,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ କାଗଜ ବ୍ୟାଗ, ୪୮,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ମୋନୋ କାର୍ଟନ ଏବଂ ୯୯,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କାଗଜ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ୧,୭୧୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।

SLSWCA Meeting
୧୫୧ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବୈଠକ (ETV Bharat)
ଡ୍ରୋନ ଓ ଏରୋସ୍ପେସ ଶିଳ୍ପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ :

ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପସ୍ଥିତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଖୋରଧାରେ ଦୁଇଟି ଏରୋସ୍ପେସ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଏଥିରେ ମୋଟ ୧୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଏବଂ ୧,୧୭୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଷ୍ଟୋନହକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଡ୍ରୋନ ଓ ମାନବବିହୀନ ବିମାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୮୦୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି । କ୍ଲାସିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଏରୋସ୍ପେସ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିରୁ ୩୭୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।

ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନରେ ୧୫୨.୬୯ କୋଟି :

ଖୋରଧାରେ ଅମୃତାଶ ହେଲ୍ଥକେୟାର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡର ୟୁନିଟ-୨ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ୧୫୨.୬୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଏହି ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ୫୨୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାରଖାନାରେ ବର୍ଷକୁ ୧,୫୦୦ ନିୟୁତ ଟାବଲେଟ, ୨୧୦ ନିୟୁତ କ୍ୟାପସୁଲ ଏବଂ ୪୮ ନିୟୁତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିବ । ଏହା ରାଜ୍ୟର ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ ।

ଇସ୍ପାତ ଓ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ :

ଇସ୍ପାତର ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଓ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିନୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୩୨୩.୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଏଥିରୁ ୬୩୪ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସମ୍ବଲପୁରରେ ସାହା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୭୨.୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରି-ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ମାଣ କରିବ । ଏହାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟରେ ୨୪,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ପ୍ରି-ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ୭,୫୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ କୋଲ୍ଡ-ଫର୍ମଡ୍ ପର୍ଲିନ୍ସ, ଗର୍ଟସ, ଡେକିଂ ଓ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସିଟ୍ ରହିଛି । ଯାଜପୁରରେ ଏମ୍‌ପିଆଇଏଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବାର୍ଷିକ ୨୫,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରୀ ଇସ୍ପାତ ଗଠନ ନିର୍ମାଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବ । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆର୍ମର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଷ୍ଟିଲ ଫ୍ୟାବ୍ରିକେସନ, ଖଣି ଓ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ଉପକରଣ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ।



ରସାୟନ ଓ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଏଥିରୁ ୪୦୫ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ । ଖୋରଧାରେ ଆରିଶ୍ କୋଟିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଲ୍‌ଏଲ୍‌ପି ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ପେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରୋଏକ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ୧୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କ୍ୟାଲସିନ୍ଡ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କୋକ୍ ଓ ଗ୍ରାଫିଟାଇଜ୍ଡ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କୋକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ । ଏହାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଯଥାକ୍ରମେ ୧୮,୦୦୦ ଓ ୯,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ରହିବ ।

ଗଞ୍ଜାମରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାର୍କ ଓ ଖୋରଧାରେ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ସେଣ୍ଟର :

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆର୍‌ବି ଆବୋଡ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୨୦୯.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ୩୪୫ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୫ ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ରୁଫ୍‌ଟପ ସୌର ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିବ । ଏହା ମାଲ ପରିବହନ, ଗୋଦାମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ସେହିପରି ଲିଣ୍ଡେ ସାଉଥ ଏସିଆ ସର୍ଭିସେସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଖୋରଧାରେ ୮୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରିବ ।ପରିବହନ ପରିଚାଳନା ଓ ରିମୋଟ୍ ଅପରେସନ୍ ସେବା ପାଇଁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଏଥିରୁ ୨୧୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ୧୧ ବିଭାଗର ୧୬ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ: ଆସିଲା ୩ ନୂଆ ଯୋଜନା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

22 INVESTMENT PROPOSALS
SLSWCA MEETING
ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପାୟନ
ODISHA GOVERNMENT JOB
ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.