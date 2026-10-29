SLSWCAରେ ୩,୮୫୫ କୋଟିର ୨୨ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ; ୭,୨୯୬ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଡ୍ରୋନ, ଏରୋସ୍ପେସ, ବାୟୋଫ୍ୟୁଏଲ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ
Industrial Investment Proposal ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୧୫୧ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବୈଠକରେ ୨୨ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ।
Published : October 29, 2026 at 8:39 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୩,୮୫୫.୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୨୨ଟି ଶିଳ୍ପ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ୭,୨୯୬ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୧୫୧ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି (SLSWCA) ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି । ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପ, କାଗଜ ଓ ପ୍ୟାକେଜିଂ, ବାୟୋଫ୍ୟୁଏଲ, ଏରୋସ୍ପେସ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ, ରସାୟନ, ଇସ୍ପାତର ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ ଶିଳ୍ପ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ସେଣ୍ଟର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
୧୨ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ :
ରାଜ୍ୟର ୧୨ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଅନୁଗୋଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଖୋରଧା, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ବାୟୋଫ୍ୟୁଏଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୬୮୦ କୋଟି ନିବେଶ :
ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ତିନୋଟି କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ ୬୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଏବଂ ୯୮୪ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ, ଅନୁଗୋଳ, ଯାଜପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ୩୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବାର୍ଷିକ ୧୪,୮୫୦ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ CBG କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ୭୪୫ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି । କିନେଟା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲିମିଟେଡ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୧୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବାର୍ଷିକ ୮,୨୫୦ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବ । ଏଥିରୁ ୧୭୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ମେଟାଲିକ୍ସ ବାୟୋ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବାର୍ଷିକ ୬,୬୦୦ ଟନ୍ କ୍ଷମତାର CBG ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିରେ ୬୯ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ମିଳିତ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ୨୯,୭୦୦ ଟନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧,୦୩୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ :
ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୬ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୋଟ ୧,୦୩୫.୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଏଥିରୁ ୧,୩୩୭ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ । ଖୋରଧାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୩୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ୨୭୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସ୍ୱାମୀ ରିସର୍ଟସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ମଧ୍ୟ ଖୋରଧାରେ ୧୫୩ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ । ଯେଉଁଥିରେ ୨୪୯ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି ।
ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଦି ରୋୟାଲ ନେଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପଞ୍ଚତାରକା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ରିସର୍ଟ ଓ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରିବ । ଏଥିରେ ୧୯୩ ଜଣଙ୍କ ଲାଗି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଇଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୧୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚମାନର ରିସର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ । ଏଥିରେ ୨୩୫ ଜଣଙ୍କ ଲାଗି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ କେପି ପ୍ରାଇମ ଆସେଟ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୧୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏକ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ କରିବ । ୨୫୦ ଜଣଙ୍କ ଲାଗି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିବ । କଟକରେ ମା' ଭଟ୍ଟାରିକା ମିନେରାଲ୍ସ ୬୪.୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ 'ମହାନଦୀ ଆଳୟ' ନାମକ ଚାରିତାରକା ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ରିସର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଏଥିରେ ୧୫୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି ।
କାଗଜ ଓ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଶିଳ୍ପରେ ୧,୦୨୯ କୋଟି ନିବେଶ :
କାଗଜ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୧,୦୨୯.୯୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ୧,୯୬୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ନୟାଗଡ଼ରେ ଆଲିଶା ଟୋରେଣ୍ଟ କ୍ଲୋଜର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୫୨୯.୯୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ବୋତଲରେ ବ୍ୟବହୃତ କ୍ୟାପ ଓ କ୍ଲୋଜର ଉତ୍ପାଦନ କରିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ୨୫୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ସେହିପରି ଖୋରଧାରେ ଷ୍ଟାର୍କ ରିଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କାଗଜ ଓ କାଗଜଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିରେ ବର୍ଷକୁ ୧,୦୮,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ କରଗେଟେଡ ବକ୍ସ, ୪୮,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ କାଗଜ ବ୍ୟାଗ, ୪୮,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ମୋନୋ କାର୍ଟନ ଏବଂ ୯୯,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କାଗଜ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ୧,୭୧୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପସ୍ଥିତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଖୋରଧାରେ ଦୁଇଟି ଏରୋସ୍ପେସ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଏଥିରେ ମୋଟ ୧୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଏବଂ ୧,୧୭୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଷ୍ଟୋନହକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଡ୍ରୋନ ଓ ମାନବବିହୀନ ବିମାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୮୦୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି । କ୍ଲାସିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଏରୋସ୍ପେସ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିରୁ ୩୭୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନରେ ୧୫୨.୬୯ କୋଟି :
ଖୋରଧାରେ ଅମୃତାଶ ହେଲ୍ଥକେୟାର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡର ୟୁନିଟ-୨ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ୧୫୨.୬୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଏହି ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ୫୨୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାରଖାନାରେ ବର୍ଷକୁ ୧,୫୦୦ ନିୟୁତ ଟାବଲେଟ, ୨୧୦ ନିୟୁତ କ୍ୟାପସୁଲ ଏବଂ ୪୮ ନିୟୁତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିବ । ଏହା ରାଜ୍ୟର ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ ।
ଇସ୍ପାତ ଓ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ :
ଇସ୍ପାତର ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଓ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିନୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୩୨୩.୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଏଥିରୁ ୬୩୪ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସମ୍ବଲପୁରରେ ସାହା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୭୨.୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରି-ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ମାଣ କରିବ । ଏହାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟରେ ୨୪,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ପ୍ରି-ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ୭,୫୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ କୋଲ୍ଡ-ଫର୍ମଡ୍ ପର୍ଲିନ୍ସ, ଗର୍ଟସ, ଡେକିଂ ଓ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସିଟ୍ ରହିଛି । ଯାଜପୁରରେ ଏମ୍ପିଆଇଏଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବାର୍ଷିକ ୨୫,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରୀ ଇସ୍ପାତ ଗଠନ ନିର୍ମାଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବ । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆର୍ମର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଷ୍ଟିଲ ଫ୍ୟାବ୍ରିକେସନ, ଖଣି ଓ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ଉପକରଣ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ।
ରସାୟନ ଓ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଏଥିରୁ ୪୦୫ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ । ଖୋରଧାରେ ଆରିଶ୍ କୋଟିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଲ୍ଏଲ୍ପି ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ପେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରୋଏକ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ୧୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କ୍ୟାଲସିନ୍ଡ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କୋକ୍ ଓ ଗ୍ରାଫିଟାଇଜ୍ଡ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କୋକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ । ଏହାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଯଥାକ୍ରମେ ୧୮,୦୦୦ ଓ ୯,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ରହିବ ।
ଗଞ୍ଜାମରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାର୍କ ଓ ଖୋରଧାରେ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ସେଣ୍ଟର :
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆର୍ବି ଆବୋଡ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୨୦୯.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ୩୪୫ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୫ ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ରୁଫ୍ଟପ ସୌର ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିବ । ଏହା ମାଲ ପରିବହନ, ଗୋଦାମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ସେହିପରି ଲିଣ୍ଡେ ସାଉଥ ଏସିଆ ସର୍ଭିସେସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଖୋରଧାରେ ୮୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରିବ ।ପରିବହନ ପରିଚାଳନା ଓ ରିମୋଟ୍ ଅପରେସନ୍ ସେବା ପାଇଁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଏଥିରୁ ୨୧୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ୧୧ ବିଭାଗର ୧୬ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ: ଆସିଲା ୩ ନୂଆ ଯୋଜନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର