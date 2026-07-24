ଓଡ଼ିଶାରେ ଟେକ୍ ବିପ୍ଳବ: HCLTech ଓ 'ସର୍ଭମ AI' ସହ MoU, ୧୫ ହଜାର କୋଟି ନିବେଶ
ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଣ୍ଟର ଏବଂ AI ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ HCLTech ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ MoUs ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 24, 2026 at 5:24 PM IST
ଭୁବେନଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଟେକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ HCLTech ଓ 'ସର୍ଭମ AI' ସହିତ ଆଜି ଦୁଇଟି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ୭୩୦ କୋଟି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 'ଗ୍ଲୋବାଲ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର' ଓ 'AI Park' । ୫ ବର୍ଷରେ ନିବେଶ ହେବ ୧୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା । ଆଉ ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ୬,୦୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ-ଯୁବତୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ । ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ସ୍ୱଦେଶୀ AI ସର୍ଭମ ସମକକ୍ଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସେହିପରି ନୀତି ଆୟୋଗ ତାଲିକାରେ ଟପ୍-୩ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଓଡିଶାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ବିପ୍ଳବ:
ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ବିପ୍ଳବର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଲୋକସେବା ଭବନର କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରରେ 'HCLTech' ଓ ଦେଶର ସ୍ୱଦେଶୀ AI ସଂସ୍ଥା 'ସର୍ଭମ AI' ସହିତ ଦୁଇଟି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି-ଭିତ୍ତିକ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଓ କୁଶଳୀ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । HCLTech ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ଏକ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର' ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହା ରାଜ୍ୟର IT ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବ । ଏହି ସଂସ୍ଥାର ନାମ ହେଉଛି HCLTech ଗ୍ଲୋବାଲ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର । ଏଥିସହିତ HCLTech ଏବଂ 'ସର୍ଭମ AI'ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ 'AI - ଅପ୍ଟିମାଇଜ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର' ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ।
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ AI Park:
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଡି଼ଶାରେ ଏକ ସୋଭରେନ୍ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ AI Park ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ଏହି ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଉକ୍ତ AI Park ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ । HCL ଗ୍ଲୋବାଲ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୭୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେଉଛି । ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଡିଜିଟାଲ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ବହୁତ ମଜବୁତ କରିବ । ଏହି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଡେଲିଭରି ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ୬,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ କୁଶଳୀ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆସନ୍ତା ୫ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 'ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଭାରତ ଟେକ୍-ରେଡି ହୋଇପାରିଛି । ଓଡ଼ିଶା ଏହି ନବସୃଜନର ଅଗ୍ରଣୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିଦେଶୀ AI ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ସ୍ୱଦେଶୀ AI 'ସର୍ଭମ', ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଖଣିଜ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିଳ୍ପରେ ସୀମିତ ନରହି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, AI, ଟେକ୍ସଟାଇଲ, ଫାର୍ମା ଓ ଆଇଟି ଭଳି ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି । ସର୍ଭମ୍ ଏଆଇ ଓଡିଆ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ AI ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓ AI ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଓଡିଶାରେ ଏହି AI Park ଓ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଫଳରେ ଓଡିଶାରୁ ହିଁ ଓଡିଆ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ନିବେଶ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ "ୟହି ସମୟ ହୈ, ସହି ସମୟ ହୈ" ।
Odisha is fast emerging as the first choice of investors by strengthening its traditional industries while accelerating growth in new-age and technology-driven sectors. Progressive policies, ease of doing business, robust infrastructure and speed of execution are building a… pic.twitter.com/UB6pbma8i4— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) July 24, 2026
ରାଜ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂହୁର୍ତ୍ତ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଗତିର ଏକ ନୂତନ ଶିଖରକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିବାରୁ HCL ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ନୀତି ଆୟୋଗର ସମ୍ପ୍ରତି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ନିବେଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି । ଯାହା 'ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ'ର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛି ।
HCL ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ରୋଶନୀ ନାଦର ମାଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ HCL ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ଆଗାମୀ ନିବେଶ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଫଳତାର ସହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା AI ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ।" ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଏଆଇ ପାର୍କ’ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଷ୍ଟେସନ ଜଗିବ AI ରୋଭର 'DSC ARJUN': ବିପଦ ଜାଣିଲେ ସତର୍କ କରିବ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଳବାଇର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ
ଡିଜିଟାଲ ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା: ଆରୋଗ୍ୟ 2.0 ଆପ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ଓ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର