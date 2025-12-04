ETV Bharat / state

ବରଗଡ ଧନୁଯାତ୍ରା 2025; ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ୧ କୋଟି ଦେବେ ସରକାର

ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ୨୦୦ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ୧୦ ହଜାର ଲେଖାଏଁ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ରାଶି ମିଳିବ ।

ବରଗଡ ଧନୁଯାତ୍ରା 2025; ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ୧ କୋଟି ଦେବେ ସରକାର (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 4, 2025 at 5:49 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା 2025 ପାଇଁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବକୁ ଅଧିକ ଭବ୍ୟ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଥ ରାଶି ମଞ୍ଜୁର ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡ଼ିସେମ୍ବର ୨୪ରୁ ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହେବ । ବରଗଡ଼ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଥିମ୍‌ର ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଧନୁଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀରୁ ବରଗଡ଼କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍‌ ଚାଲିବ । ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।



ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ୨୪ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୩, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଭାଗନେଉଥିବା ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଜଣ କଳାକାରଙ୍କୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା କରି ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ପ୍ରଚାର–ପ୍ରସାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଧନୁଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଲ.ଇ.ଡି (LED) ପରଦା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ । ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାପ୍ରସାରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ।

ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱେବସାଇଟ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ମହୋତ୍ସବ ସ୍ଥାନ, ଯାତାୟାତ, ପାର୍କିଂ, ହୋଟେଲ, ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସୂଚୀ ଏବଂ ଜିପିଏସ ଗାଇଡ଼ନ୍ସ ରହିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଡିଜିଟାଲ କୁଇଜ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହୀମାନେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବେ । ଧନୁଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀରୁ ବରଗଡ଼କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍‌ ଚଳାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସହରର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରମାନଙ୍କରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଥିମ୍‌ ଭିତ୍ତିକ ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ।

ବରଗଡ ଧନୁଯାତ୍ରା 2025; ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ୧ କୋଟି ଦେବେ ସରକାର (File pic)



ଧନୁଯାତ୍ରାର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥା ସୁରକ୍ଷା, ଅଗ୍ନିଶମ, ସ୍ଵଚ୍ଛତା, ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂରଜ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।



ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି, “ଆମ ଗୌରବମୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟର ଜୟଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଧନୁଯାତ୍ରା । ଏହି ମହୋତ୍ସବ ବରଗଡ଼କୁ ମଥୁରା, ଅମ୍ବାପାଳିକୁ ଗୋପପୁର ଓ ଜୀରାନଦୀକୁ ଯମୁନା ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ଦେଇଥାଏ ।”

ସେ କହିଛନ୍ତି ପୁଣି, "ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟ, ଭବ୍ୟ ଓ ସୁସଂଗଠିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ବରଗଡ଼ର ଧନୁଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୋଲା–ଆକାଶ ରାସଲୀଳା ଭାବେ ପରିଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରଟି ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ନାଟ୍ୟମଞ୍ଚରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ୧୯୪୮ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଲୋକନାଟ୍ୟ କୃଷ୍ଣ–କଂସ ଗାଥାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାୟ ଦଶଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ବରଗଡ଼କୁ ମଥୁରା, ଅମ୍ବାପାଳିକୁ ଗୋପପୁର ଓ ଜୀରାନଦୀକୁ ଯମୁନା ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଇ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ କଂସ ଙ୍କର ଜୀବନ ସହ ଜଡିତ ପୌରାଣିକ ଗାଥା ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ । ଶତାଧିକ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାର ଓ ହଜାରହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସାମୂହିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ ଏହି ଆୟୋଜନ ଲୋକନାଟ୍ୟ, ସାମାଜିକ ସନ୍ଦେଶ ଓ ଲୋକସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

