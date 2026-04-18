ନୀତି ଆୟୋଗ ଢାଞ୍ଚାରେ ଗଢା ହେଲା ‘ସିଟି ଓଡ଼ିଶା’, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

ନୀତି ଆୟୋଗ ଢାଞ୍ଚାରେ ଗଢା ହେଲା ‘ସିଟି ଓଡ଼ିଶା’, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
‘ସଂକଳ୍ପ’ ମାଧ୍ୟମରେ ‘SITI ଓଡିଶା’କୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଲେ ମୋହନ ସରକାର । 2036 ସୁଦ୍ଧା ‘ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା’ ଓ 2047 ସୁଦ୍ଧା ‘ବିକଶିତ ଭାରତ’ର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 18, 2026 at 5:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଗତ 5 ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରାଜ୍ୟର 'ନୀତି ଓ ବିକାଶ'ର ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ପାଲଟିଥିବା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଇତିହାସ ପାଲଟିଲା । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଆୟୋଗ ଢାଞ୍ଚାରେ ଷ୍ଟେଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଫର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେଟିଭ ଇନିସିଏଟିଭି (ସିଟି) ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । 2036 ସୁଦ୍ଧା 'ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା' ଓ 2047 ସୁଦ୍ଧା 'ବିକଶିତ ଭାରତ' ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ମୋହନ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ସିଟି-ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ରଣନୀତି, ପ୍ରମାଣଭିତ୍ତିକ ନୀତି ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ସହ ବିକାଶର ଧାରାରେ ବଡ଼ଧରଣର ରୂପାନ୍ତର ଆଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବେ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ମିଳିବ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟା ।
ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି 'ସିଟି ଓଡ଼ିଶା' ଗଠନ ନେଇ ସଂକଳ୍ପ ଜାରି ହୋଇଛି । ସିଟି ଓଡ଼ିଶା ଗଠନକୁ ମୋହନ ସରକାର ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ଯୋଜନା ଓ ନୀତି ଆଦି ପ୍ରଣୟନରେ ବିଗତ 5 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଆସୁଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ । ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳ ପରେ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶରେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା । ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡକୁ ରାଜନୈତିକ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ । ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା । 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା । ମୋହନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ 2024 ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖରେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ । ସରକାର ଆସିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରିନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ 2023 ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖରେ ନିତି ଆୟୋଗ ଜାରି କରିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସହାୟତା ମିଶନ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଆଧାର କରି ସିଟି ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହୋଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ସିଟି ଓଡ଼ିଶା ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ରଣନୀତିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ସିଟି ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ସରକାରୀ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ସଂସ୍ଥା ବା ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହେବନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ଫୁଲ ସ୍ପିଡରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଏକ ମହାମିଳନ କେନ୍ଦ୍ର ସାଜିବ । ସିଟି ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରଣନୈତିକ ଓ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂସ୍ଥା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ସିଟି ଓଡ଼ିଶା ସାଂଗଠନିକ ଢ଼ାଞ୍ଚାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯାଇଛି । ସିଟି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଚୟନ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାହ୍ୟାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସହ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ।
ସିଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଭାବେ ପରିଚିତ 4 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସାମିଲ କରାଯିବ । ଯାହାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପାହ୍ୟାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ପରିଷଦରେ ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଓ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ । ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ 9 ଜଣ ପଦାଧିକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନର 2 ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସାମିଲ କରାଯିବ ।
ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ସିଟି ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକୁ 6ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଅର୍ଥ, ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଜୀବିକା, ନିଯୁକ୍ତି ଓ ସହରାଂଚଳ ବିକାଶ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ନବୋନ୍ମେଷ, ଊର୍ଜା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ, ଖଣି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭର୍ଟିକାଲ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶାସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଆଣିବା ପାଇଁ ସିଟି ଓଡ଼ିଶା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟ ତଦାରଖ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବା SMEO ଏକ ସଂଲଗ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ସିଟି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଡାଇରେକ୍ଟର, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ୟୁନିଟ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଓ ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ହେବ । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ । ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ପରଖିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଶାସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସଠିକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ସିଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଓ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ସହଭାଗୀଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର-ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଶାସନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ମଜବୁତ କରିବ । ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଜିନିଷ । ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କାହାଣୀକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେବ । ସିଟି ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନବେଳେ 2036 ସୁଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗର ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ । ଓଡ଼ିଶା ଗେଜେଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦିନଠୁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ ବଜେଟ ଅଭିଭାଷଣରେ ନିତି ଆୟୋଗ ଢାଞ୍ଚାରେ ସିଟି ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର