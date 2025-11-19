ETV Bharat / state

SHG ଖାତାକୁ ଗଲା ସୁଧ ଫେରସ୍ତ ଟଙ୍କା, 2027 ସୁଦ୍ଧା 25 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ

ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ୧୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ସୁଧ ରାଶି ଫେରସ୍ତ କଲେ ସରକାର । ୨.୨୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଉପକୃତ ।

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 19, 2025 at 1:52 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସୁଧ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନକୁ ଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟର ୨ ଲକ୍ଷ ୨୪ ହଜାର ୮୮୪ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (SHG)ଙ୍କୁ ମୋଟ ୧୧୭ କୋଟି ୧୨ ଲକ୍ଷ ୫ ହଜାର ୧୬୪ ଟଙ୍କା ସୁଧ ରାଶି ଫେରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା (ETV Bharat Odisha)

SHG ଖାତାକୁ ଗଲା ସୁଧ ଫେରସ୍ତ ଟଙ୍କା:

ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନଠାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ SHGଙ୍କୁ ଏହି ସୁଧ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ବାବଦଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ SHG ମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଗୁଡିକୁ ୧୧୭ କୋଟି ୧୨ ଲକ୍ଷ ୫ ହଜାର ୧୬୪ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ।

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା (ETV Bharat Odisha)

7ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧ ଛାଡ:

ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ଛାଡ କରିବୁ । ସେହି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ SHG ଖାତାକୁ ଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ସୁଧ ଛାଡର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ । ସେହି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ପିଜି ଗ୍ରୁପ କରିପାରିବେ । ସେଥିରେ ନିବେଶ କଲେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 7ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧ ଛାଡରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦିଆଯିବ । 2027 ସୁଦ୍ଧା 25 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 17 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରିସାରିଲୁଣି । ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବହୁତ ଜଲଦି ଆମେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବୁ । ମହଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନାଇବାରେ ବି ଆମେ ଭାରତରେ ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛୁ ।"

୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ଛାଡ:

ସରକାର SHG ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ସୀମାକୁ ବଢ଼ାଇ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିବା ସହିତ ସେଥିରେ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାରକୁ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରତିଶତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଋଣ ନେଇବାରେ ସୁବିଧା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ସୁଧ ରାଶି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସିଧାସଳଖ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବାରୁ ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ଥଭାର ହ୍ରାସ କରିଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକା ମୋନିକା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଜ୍ୟୋତି ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନଠାରେ SHG ସୁଧ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)

ମିଶନ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ବଜାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ। ସରକାରର ଏହି ସହଯୋଗ SHG ମା’ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେବ ବୋଲି ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ETV Bharat Logo

