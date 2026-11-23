ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ; ୨.୩୯ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ୯୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Chit Fund Return: ସରକାର ଚିଟଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ୨,୩୯,୪୬୧ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ୯୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : November 23, 2026 at 7:58 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚିଟଫଣ୍ଡ୍ ଠକେଇ ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ହରାଇଥିବା ୨,୩୯,୪୬୧ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ୯୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବାଲେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚିଟଫଣ୍ଡ୍ ଠକେଇ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ପ୍ରକୃତ ନିବେଶକଙ୍କ ଜମା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି । ଫେରସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୋଲଡେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ୭୮ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ହିସାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି ।
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ:
କେବଳ ଗଞ୍ଜାମର ୧ ଲକ୍ଷ ୧୪ ହଜାର ୪୦୧ ଜଣ ଜମାକାରୀ ପାଇଛନ୍ତି ୪୧ କୋଟି ୮୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା । ହାଇଟେକ୍ ଓ ରୋଜ୍ ଭ୍ୟାଲି କମ୍ପାନୀର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ । ସେହିପରି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୭,୨୬୩ ଜଣ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ୯,୯୫,୨୬,୭୦୮ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ନୟାଗଡାରେ ୧୮,୧୩୪ ଜଣ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ୬,୧୧,୦୫,୪୮୬ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ପୁରୀରେ ୧୪,୦୦୩ ଜଣ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ୪,୯୨,୩୨,୪୨୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ କଟକରେ ୬,୦୮୮ ଜଣ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ୨,୦୨,୭୨,୭୧୭ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫,୩୪୨ ଜଣ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ୧,୯୧,୭୦,୧୬୭ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଗଜପତିରେ ୬,୨୬୪ ଜଣ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ୨,୩୯,୦୦,୬୬୩ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ୧୪୭ର ଉତ୍ତରରେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି, "ନୂତନ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ ଏଯାଏଁ ୨ ଲକ୍ଷ ୩୯ ହଜାର ୪୬୧ ଜଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ୯୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ।"
ହାଇ-ଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀଜ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ୨୯୬ ଜଣ ୨,୫୫,୩୭,୬୪୦ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି । ପୁରୀରେ ୬୬ ଜଣ ଜମାକାରୀ ୫୩,୨୩,୩୩୦ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, କଟକରେ ୫୫ ଜଣ ଜମାକାରୀ ୩୭,୮୧,୦୭୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରେ ୪୩ ଜଣ ଜମାକାରୀ ୩୯,୦୨,୩୫୦ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି, ରୋଜଭ୍ୟାଲି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀଜ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ୨,୩୯୬ ଜଣ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ୮୫,୬୩,୫୪୦ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ୭୪୯ ଜଣ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ୨୫,୦୦,୦୮୪ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ୪,୩୧୪ ଜଣ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀ ୨,୯୫,୭୪,୧୦୨ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୩,୬୫୩ ଜଣ ଜମାକାରୀ ୧,୬୨,୯୦,୪୯୬ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ।"
ବାଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚିଟଫଣ୍ଡ୍ ଠକେଇ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି । ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବାରୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ଠକେଇରେ ଜଡିତ ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀର ନାମ ଏବଂ ଠକେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସିସୋର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ମାମଲା: ହାଇକୋର୍ଟରୁ ନିରାଶ ହେଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ, ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସି-ସୋର ଚିଟଫଣ୍ଡ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର