Cyclone Update: ଆଜି ଅବପାତ, 26ରେ ବାତ୍ୟା; ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରକାର
ଆସନ୍ତା 27ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା । 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଛୁଇଁପାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ।
Published : October 24, 2026 at 7:49 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ଅବପାତ, 26ରେ ବାତ୍ୟା ! ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଥା ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ବୀପ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପଟି ଆଜି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହା ଆଜି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।ଏହା ପରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ 25 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
[Impending Cyclone over Central Bay of Bengal] Sub: Well Marked Low Pressure Area over Eastcentral and adjoining Southeast Bay of Bengal The yesterday’s Low Pressure Area over Eastcentral and adjoining Southeast Bay of Bengal became Well Marked Low Pressure Area and lay over the same region at 0530 hours IST of today, the 24th October, 2026. It is most likely to persist over the same region and intensify into a depression today, the 24th October, 2026. Thereafter, it is very likely to move west-northwestwards and intensify further into a deep depression on 25th October & into a cyclonic storm over the Westcentral Bay of Bengal by 26th October morning. Moving west-northwestwards, it would continue to intensify further and reach over Westcentral Bay of Bengal near Andhra Pradesh coast around morning of 28th October, 2026.— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 24, 2026
26 ଅକ୍ଟୋବର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏହା ଏକ 'ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଝଡ଼' (Cyclonic Storm) ର ରୂପ ନେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ଏହା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ 28 ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟସ୍ଥ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 27ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ତେଣୁ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ସମୁଦ୍ର, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି ବିଭାଗ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ 27ରୁ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ ହେବା ସହ ରିଲିଫ ଓ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ଏବଂ ODRAF - NDRF ଟିମକୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି ।
#Weather briefing (In #Hindi) by Scientist-D: Dr. Sanjeev Dwivedi, based on 0830 Hrs IST observation of #23rdOctober,2026 https://t.co/tfGg4bsQnN— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 23, 2026
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ...
- ଆଜି (ଶନିବାର) ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ରୂପ ନେବ
- 25 ତାରିଖରେ ଅବପାତର
- 26 ରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ ବା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ, ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିବ
- 27 ତାରିଖ ସକାଳୁ ବଢିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ
- ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି
- 28 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର-ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ
- ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ
- ନବରଙ୍ଗପୁର, କକଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ, ଖୋରଧା, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂପୁର , ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ
- 29 ଯାଏଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା
Fishermen Warning #fishermen #warning https://t.co/8qcpSDHPVf— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 23, 2026
ସରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି...
- ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ
- NDRF, ODRAF ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସଜାଗ
- ରିଲିଫ ଓ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
- ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ
- ଅକ୍ଟୋବର 27ରୁ 31 ଯାଏଁ ଶିକ୍ଷକ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍