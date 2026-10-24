ETV Bharat / state

Cyclone Update: ଆଜି ଅବପାତ, 26ରେ ବାତ୍ୟା; ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରକାର

ଆସନ୍ତା 27ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା । 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଛୁଇଁପାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ।

IMD
Cyclone Update: ଆଜି ଅବପାତ, 26ରେ ବାତ୍ୟା; ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରକାର (GETTY IMAGE)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 24, 2026 at 7:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ଅବପାତ, 26ରେ ବାତ୍ୟା ! ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଥା ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ବୀପ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପଟି ଆଜି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହା ଆଜି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।ଏହା ପରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ 25 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

26 ଅକ୍ଟୋବର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏହା ଏକ 'ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଝଡ଼' (Cyclonic Storm) ର ରୂପ ନେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ଏହା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ 28 ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟସ୍ଥ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 27ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ତେଣୁ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ସମୁଦ୍ର, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି ବିଭାଗ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ 27ରୁ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ ହେବା ସହ ରିଲିଫ ଓ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ଏବଂ ODRAF - NDRF ଟିମକୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି ।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ...

  • ଆଜି (ଶନିବାର) ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ରୂପ ନେବ
  • 25 ତାରିଖରେ ଅବପାତର
  • 26 ରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ ବା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ, ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିବ
  • 27 ତାରିଖ ସକାଳୁ ବଢିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ
  • ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି
  • 28 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର-ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ
  • ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ
  • ନବରଙ୍ଗପୁର, କକଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ, ଖୋରଧା, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂପୁର , ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ
  • 29 ଯାଏଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା

ସରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି...

  • ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ
  • NDRF, ODRAF ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସଜାଗ
  • ରିଲିଫ ଓ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
  • ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ
  • ଅକ୍ଟୋବର 27ରୁ 31 ଯାଏଁ ଶିକ୍ଷକ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Cyclone Storm: 27ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, 29 ଯାଏଁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...'ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ; ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ':- ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ

TAGGED:

HEAVY RAIN FORECAST
ODISHA CYCLONE UPDATE
ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା
ଓଡିଶା ପାଣିପାଗ ଖବର
ODISHA WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.