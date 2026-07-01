ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ; ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ OSD ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ OAS ଅଫିସର ପିନାକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ
IAS ସୁରେଶଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଶା ସଚିବାଳୟ ସେବା କ୍ୟାଡର ୬ ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 1, 2026 at 7:06 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ IAS ସୁରେଶ ବଶିଷ୍ଠ । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଓଏସଡି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ OAS ଅଫିସର ପିନାକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସଚିବାଳୟ ସେବା କ୍ୟାଡର ୬ ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ୧୯୯୮ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ସୁରେଶ କୁମାର ବଶିଷ୍ଠ । ୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମଙ୍ଗଳବାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି । ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସୁରେଶଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଥିବା ସୁରେଶ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ଓ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ।
ସେହିପରି ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟର ୬ ଜଣ ଓଏସ୍ଏସ୍ କ୍ୟାଡର ଅଫିସରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛିଛ:-
- ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଅନୁସଚିବ ହବିବ ମୋହନ ମୁର୍ମୁ
- ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ନାୟକ
- ଏଏସଓ ଅନୀଲ ଅଧିକାରୀ
- ବିଶ୍ୱକଲ୍ୟାଣ ପଟ୍ଟନାୟକ
- ପ୍ରଭାସ ବେହରାମାଳି
- ପ୍ରୀତମ ନାୟକଙ୍କୁ ସିଏମଓକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଓଏସଏସ କ୍ୟାଡର ଅଫିସରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଫଳରେ ସେମାନେ ଅବିଳମ୍ବେ ସିଏମଓରେ ନିଜର ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ସେହିପରି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୨୩ ଜଣ ଓଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
IPS ସ୍ତରରେ ବଡ଼ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ; ୧୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ଏସପି, ବଦଳିଲେ ୪ OPS
ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ବୟାନ, ରେସରେ ଆଗରେ କେଉଁ ବିଧାୟକ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର