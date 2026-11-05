ETV Bharat / state

IAS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ; ରୂପା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ କମିଶନର ତଥା ସଚିବ ଦାୟିତ୍ବ

Odisha IAS Reshuffle: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।

Lokaseva Bhaban
ଲୋକସେବା ଭବନ ଭୁବନେଶ୍ବର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 5, 2026 at 1:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ୪ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ (IAS) ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରୁ ଫେରିଥିବା ୨୦୦୪ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ରୂପା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ଏନେଇ ଆଜି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ, IAS (RR-1995):

ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ମଧୁସୂଦନ ଦାଶଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯୯୫ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ଓଏସ୍‌ଡି (OSD) ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବାବେଳେ କେବିକେର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ।

ଗିରୀଶ ଏସ.ଏନ, ଆଇଏଏସ (RR-2002):

ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର କମିଶନର-ତଥା-ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗିରୀଶ ଏସ୍.ଏନ୍ । ୨୦୦୨ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଗିରୀଶ ଏସ୍.ଏନ୍. ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର କମିଶନର-ତଥା-ସଚିବ ପଦରେ ରହିଛନ୍ତି ।

Government of Odisha’s General Administration & Public Grievance Department has issued an official notification detailing new postings and additional charges for several senior Indian Administrative Service (IAS) officers.
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (IAS) ର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ETV Bharat)

ଅଶ୍ୱଥୀ ଏସ୍., ଆଇଏଏସ୍ (RR-2003):


୨୦୦୩ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅଶ୍ୱଥୀ ଏସ୍.ଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର କମିଶନର-ତଥା-ସଚିବ ଥିଲେ । ଏଥିସହ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେଟିଭ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ (SITI-ଓଡ଼ିଶା)ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ।

ରୂପା ମିଶ୍ର, IAS (RR-2004):

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରୁ ଫେରିଥିବା ୨୦୦୪ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ରୂପା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର କମିଶନର-ତଥା-ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ଅଦଳବଦଳ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଗତ 27 ଅକ୍ଟୋବରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 8 ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦବୀ ଓ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଦଳବଦଳ କରିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

IPS ଓ OPS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ; ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ବଦଳି, ଗୃହ ବିଭାଗରେ OSD ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ

ଡେପୁଟେସନରେ ବିହାର ଫେରିଯିବେ ଆଇଏଏସ୍ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ; ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା କେନ୍ଦ୍ର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA IAS RESHUFFLE
ଆଇଏଏସ ଅଦଳବଦଳ ଓଡିଶା ସରକାର
IAS ROOPA MISHRA
IAS RESHUFFLE ODISHA GOVERNMENT
ଆଇଏଏସ ରୂପା ମିଶ୍ର

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.