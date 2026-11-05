IAS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ; ରୂପା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ କମିଶନର ତଥା ସଚିବ ଦାୟିତ୍ବ
Odisha IAS Reshuffle: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
Published : November 5, 2026 at 1:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ୪ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ (IAS) ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରୁ ଫେରିଥିବା ୨୦୦୪ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ରୂପା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ଏନେଇ ଆଜି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ, IAS (RR-1995):
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ମଧୁସୂଦନ ଦାଶଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯୯୫ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ଓଏସ୍ଡି (OSD) ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବାବେଳେ କେବିକେର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ।
ଗିରୀଶ ଏସ.ଏନ, ଆଇଏଏସ (RR-2002):
ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର କମିଶନର-ତଥା-ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗିରୀଶ ଏସ୍.ଏନ୍ । ୨୦୦୨ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଗିରୀଶ ଏସ୍.ଏନ୍. ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର କମିଶନର-ତଥା-ସଚିବ ପଦରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ଅଶ୍ୱଥୀ ଏସ୍., ଆଇଏଏସ୍ (RR-2003):
୨୦୦୩ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅଶ୍ୱଥୀ ଏସ୍.ଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର କମିଶନର-ତଥା-ସଚିବ ଥିଲେ । ଏଥିସହ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେଟିଭ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ (SITI-ଓଡ଼ିଶା)ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ।
ରୂପା ମିଶ୍ର, IAS (RR-2004):
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରୁ ଫେରିଥିବା ୨୦୦୪ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ରୂପା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର କମିଶନର-ତଥା-ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ଅଦଳବଦଳ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଗତ 27 ଅକ୍ଟୋବରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 8 ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦବୀ ଓ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଦଳବଦଳ କରିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
IPS ଓ OPS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ; ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ବଦଳି, ଗୃହ ବିଭାଗରେ OSD ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ
ଡେପୁଟେସନରେ ବିହାର ଫେରିଯିବେ ଆଇଏଏସ୍ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ; ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା କେନ୍ଦ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର