ପ୍ରଦୂଷଣରେ ବୁଡୁଛି ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ସହର, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ
ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାସ କୁମାର ଦାସ
Published : August 13, 2026 at 7:04 PM IST
Odisha Pollution Control ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାମାନ୍ୟ ଶୀତ ଆସିଲେ ବଢିଥାଏ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ । ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ବାୟୁମାନ । ଏକ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଏକାଧିକ ସହରରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ ୩୦୦ ପାର କରୁଥିବା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ବିଶେଷକରି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ରାଉରକେଲା ଓ ତାଳଚେର ଭଳି ସହରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ହେଉଛି ।
ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ:
ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । କେଉଁ ସହରରେ କେଉଁ ଉତ୍ସରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ କୁହାଯାଇଛି । ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।
"ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଖଣି ଖନନ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଏହାସହ ସହରର ରାସ୍ତାରେ ଧୂଳି, ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀରୁ ଉଡ଼ୁଥିବା ଧୂଳି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧିରେ ଭୂମିକା ନେଉଛି" କହିଛନ୍ତି ପରିବେଷବିତ୍ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ।
ଏପଟେ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭରେ ରାଜ୍ୟର ଏକାଧିକ ସହରର ଏକ୍ୟୁଆଇ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
- ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୩୦୦
- କଟକ: ୩୦୩
- ବାଲେଶ୍ୱର: ୩୧୮
- ବାରିପଦା: ୩୨୪
- ଅନୁଗୋଳ: ୩୨୬
- ତାଳଚେର ୩୩୫
- ଯାଜପୁରର କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଥିଲା ।
ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଷ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବଢିଛି । ତାହାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଓ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ କେତେ ପରିବହନ ହେଉଛି ? କେତେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ? ସେନେଇ ନଜର ଦିଆଯିବ । ସେହି ତୁଳନାରେ ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ କିଭଳି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ ସେନେଇ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଳାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ ।"
ବିଶେଷକରି ବାରିପଦା ଭଳି ସହରରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ ବଢ଼ିବା ପରିବେଶବିତ୍ଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି । ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧ ହୋଇଥିଲା । ସହରୀକରଣ ଓ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି । ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପୌରସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ, ମେକାନିକାଲ ସ୍ୱିପିଂ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି । ରାସ୍ତା ସଫେଇର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବଢ଼ାଇବା ସହ ଧୂଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।
୨୦୧୮ରେ ରାଜ୍ୟର ୭ଟି ସହର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା । ତଥାପି ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ଏବେ ପୁଣି ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଯୋଜନା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଉଛି ।
|ଏକ୍ୟୁଆଇ
|ବାୟୁମାନ ବର୍ଗ
|୦ରୁ ୫୦
|ଭଲ
|୫୧ରୁ ୧୦୦
|ସନ୍ତୋଷଜନକ
|୧୦୧ରୁ ୨୦୦
|ମଧ୍ୟମ
|୨୦୧ରୁ ୩୦୦
|ଖରାପ
|୩୦୧ରୁ ୪୦୦
|ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ
|୪୦୧ରୁ ୫୦୦
|ଗୁରୁତର
ରାଜ୍ୟର ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ ୩୦୦ ପାର କରିବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପ୍ରଦୁଷଣରେ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଗୋଳବାସୀ; ସ୍ଵର ସାଜିଲା କଂଗ୍ରେସ, ଆଜି ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ୍
ରାଜଧାନୀରେ ଲାଗିଲା 'ଡଷ୍ଟ କଲେକ୍ଟର': ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ସହର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର