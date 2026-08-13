ETV Bharat / state

ପ୍ରଦୂଷଣରେ ବୁଡୁଛି ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ସହର, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ

ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାସ କୁମାର ଦାସ

Odisha Pollution Control
ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 13, 2026 at 7:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Odisha Pollution Control ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାମାନ୍ୟ ଶୀତ ଆସିଲେ ବଢିଥାଏ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ । ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ବାୟୁମାନ । ଏକ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଏକାଧିକ ସହରରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ ୩୦୦ ପାର କରୁଥିବା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ବିଶେଷକରି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ରାଉରକେଲା ଓ ତାଳଚେର ଭଳି ସହରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ହେଉଛି ।

ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ:

ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । କେଉଁ ସହରରେ କେଉଁ ଉତ୍ସରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ କୁହାଯାଇଛି । ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (ETV Bharat)

"ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଖଣି ଖନନ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଏହାସହ ସହରର ରାସ୍ତାରେ ଧୂଳି, ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀରୁ ଉଡ଼ୁଥିବା ଧୂଳି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧିରେ ଭୂମିକା ନେଉଛି" କହିଛନ୍ତି ପରିବେଷବିତ୍ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ।

ଏପଟେ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭରେ ରାଜ୍ୟର ଏକାଧିକ ସହରର ଏକ୍ୟୁଆଇ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।

  • ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୩୦୦
  • କଟକ: ୩୦୩
  • ବାଲେଶ୍ୱର: ୩୧୮
  • ବାରିପଦା: ୩୨୪
  • ଅନୁଗୋଳ: ୩୨୬
  • ତାଳଚେର ୩୩୫
  • ଯାଜପୁରର କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଥିଲା ।

ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଷ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବଢିଛି । ତାହାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଓ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ କେତେ ପରିବହନ ହେଉଛି ? କେତେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ? ସେନେଇ ନଜର ଦିଆଯିବ । ସେହି ତୁଳନାରେ ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ କିଭଳି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ ସେନେଇ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଳାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ ।"


ବିଶେଷକରି ବାରିପଦା ଭଳି ସହରରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ ବଢ଼ିବା ପରିବେଶବିତ୍‌ଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି । ବସ୍‌ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧ ହୋଇଥିଲା । ସହରୀକରଣ ଓ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି । ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପୌରସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ, ମେକାନିକାଲ ସ୍ୱିପିଂ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି । ରାସ୍ତା ସଫେଇର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବଢ଼ାଇବା ସହ ଧୂଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।

୨୦୧୮ରେ ରାଜ୍ୟର ୭ଟି ସହର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା । ତଥାପି ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ଏବେ ପୁଣି ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଯୋଜନା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଉଛି ।

ଏକ୍ୟୁଆଇ ବାୟୁମାନ ବର୍ଗ
୦ରୁ ୫୦ଭଲ
୫୧ରୁ ୧୦୦ ସନ୍ତୋଷଜନକ
୧୦୧ରୁ ୨୦୦ ମଧ୍ୟମ
୨୦୧ରୁ ୩୦୦ଖରାପ
୩୦୧ରୁ ୪୦୦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ
୪୦୧ରୁ ୫୦୦ ଗୁରୁତର

ରାଜ୍ୟର ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ ୩୦୦ ପାର କରିବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ପ୍ରଦୁଷଣରେ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଗୋଳବାସୀ; ସ୍ଵର ସାଜିଲା କଂଗ୍ରେସ, ଆଜି ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ୍

ରାଜଧାନୀରେ ଲାଗିଲା 'ଡଷ୍ଟ କଲେକ୍ଟର': ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ସହର


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA AIR POLLUTION
POLLUTION CONTROL BOARD ODISHA AQI
GOVERNMENT PLAN CONTROL POLLUTION
INDUSTRIAL CITIES POLLUTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.