ETV Bharat / state

ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଆଦାୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ,୧୧ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ହେବ ଜବତ

ବେଆଇନ ଖଣି କାରବାର ଓ ରାଜସ୍ଵ ଆଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା

Major recovery drive against mines owner
ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଆଦାୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 7, 2026 at 7:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ମୟୂରଭଂଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ଖଣି କାରବାର ଓ ରାଜସ୍ଵ ଆଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ବକେୟା ଥିବା ୧୧ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ବିପୁଳ ମାଇନିଂ ରାଜସ୍ବ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫିସର ତଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସୋୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ବରୂପ ଖଣି ମାଲିକ ଜୟ କିଶୋର ଚୌବେଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି ।

Major recovery drive against mines owner
ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଆଦାୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat Odisha)

7 ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଧାକର ସେଠୀ, ତହସିଲଦାର ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ସବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ରାଜେଶ୍ବରୀ ମାଝୀ, ମାଇନିଂ ଅଫିସର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାଏକ, କନିଷ୍ଠ ମାଇନିଂ ଅଫିସର, ରାଜସ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଇଂ ନିହାର କୁମାର ପାତ୍ର, ଆରଆଇ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ, ପୂର୍ତ୍ତବିଭାଗ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉରେ ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ଅଁଳାଡୁବା ସ୍ଥିତ ବାସ ଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ କରା ଯାଇଥିଲା ।

୨୦୧୮ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ଅନୁଯାୟୀ ୧୧ କୋଟି ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ବାକି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସରକାରୀ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବା ସହ ଏହାର ନିଲାମ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଚୌବେଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ । ତେବେ ପରିବାର ଲୋକେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବିଳାସମୟ ଘରେ ଅନେକ ଦାମୀ ଜିନିଷପତ୍ର ରହିଛି । ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ଯ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରଶାସନ ଆକଳନ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସୋୟ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସରକାରୀ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବା ସହ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବକେୟା ଆଦାୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ

ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ତଥା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାହିଆବେଡ଼ା ଓ ବାଉଁଶବୁଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପଥର ଖଣିକୁ ଲିଜ ନେଇଥିଲେ । କେସ ନଂ ୫/୧୮ ଓ ୬/୧୮ ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ଠାରେ ମାଇନିଂ ବକେୟା ଆଦାୟ ପାଇଁ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବକେୟା ଥିବା ପ୍ରାୟ ୭୦ କୋଟି ୫୯ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ୭୧୦ ଟଙ୍କାର ବିପୁଳ ମାଇନିଂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସୋୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଋଣଗ୍ରହିତା ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଙ୍କ ବାରିପଦା, କୁଳିଅଣା ଏବଂ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ମୌଜାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସରକାରୀ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବା ସହ ଏହାର ନିଲାମ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଦାମପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର କାଶିଆ ବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ ୨୦ ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ଛୋଟ ଖଣି ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୩୬ କୋଟି ୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ଜରିମାନା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁଧ ସହ ଏହି ଜୋରିମାନା ଟଙ୍କା ୭୦.୫୯ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ଜରିମାନା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଖଣି ମାଲିକ ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଘରର ମାପଚୁପ କରିବା ସହ ନୋଟିସ ଲଗାଇଥିଲେ।

ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଖଣି ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଏହି ଖଣିଟି ୨୦୧୦ ମସିହାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଏହି ଜରିମାନା ବିରୋଧରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମାମଲାର ବିଚାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଦାଲତ ପ୍ରଶାସନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଳପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ବଳବତ୍ତର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବଂ ଆମକୁ କୌଣସି ପୂର୍ବ ସୂଚନା ନଦେଇ ହଠାତ ବିପୁଳ ପୁଲିସ ବଳ ସହ ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯଥା ଓ ବେଆଇନ । ଆମେ କୋର୍ଟଙ୍କ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ଏକତରଫା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ ’’।

ବାରିପଦାର ଖଣି ମାଲିକ ବସନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଶାସନ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ବେଳେ ଦିନକ ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଜୟ କିଶୋର ଚୌବେଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନର ଚଢ଼ାଉ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଡିଫଲ୍ଟର ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ DMF ପାଣ୍ଠି ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନୂଆ ନୀତି; ଏଣିକି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବ ଆଧାରରେ ମିଳିବ ଅର୍ଥ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଗତ ସରକାରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି': ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

TAGGED:

MAYURBHANJ MINES OWNER SEIZURE
MINES OWNER IN MAYURBHANJ
MAYURBHANJ RAID OVER MINES OWNER
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଖଣି ମାଲିକ
MINES OWNER RECOVERY DRIVE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.