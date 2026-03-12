ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ, ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଫସିଥିବା ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର । ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ମୁଖ୍ୟନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।
Published : March 12, 2026 at 4:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି ସେ । ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ବସିଲା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରୀତିଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଏହାର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଟେଲିଫୋନ ଆସିଛି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇ ଫେରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସହାୟତା କରାଯାଉଛି । ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ କରାଯାଇ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ୱର ୧୮୦୦-୧୧୮-୭୯୭ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦୁବାଇ, ଆବୁଧାବି ଓ ବାହାରିନରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ସେଠାକାର ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି ଆଜି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ଅସ୍ଥିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସଂପର୍କରେ ସଦ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।
ବୈଠକରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ପ୍ରମୁଖ ଆବାସିକ କମିଶନର ବିଶାଳ ଗଗନ, ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଆବାସିକ କମିଶନର ସୁଚରିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଭିସି ଜରିଆରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡଃ. ବିଜୟକେତନ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିୟୋଜିତ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରିତିଶ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଫସିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର:
- ବିଜୟକେତନ ଉପାଧ୍ୟାୟ (ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ,ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ) - ୮୨୬୦୪୩୧୭୨୭
- ସୁଚରିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ( ଅତିରିକ୍ତ ଆବାସିକ କମିଶନର)- ୯୮୧୮୮୪୮୭୮୭
- ପ୍ରୀତିଶ ପଣ୍ଡା ( ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ)- ୯୫୮୩୩୨୧୯୬୪
କେତେ ଜଣ ଫେରିଛନ୍ତି ?
ପ୍ରମୁଖ ଆବାସିକ କମିଶନର ବିଶାଳ ଗଗନ କହିଛନ୍ତି, "ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଆକାଶ ପଥରେ ବିମାନ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରାପତ୍ତା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି । ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବୈଠକ । ସରକାରୀ ବିମାନ ସେବା ଅଧିକ ବଢାଇବା ପାଇଁ ବିମାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେସାମରିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ୬୫ ହଜାର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଦେଶକୁ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ୩୫ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦୁବାଇରେ ଏୟାରସ୍ପେସ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଅଟକି ରହିଥିଲେ । ୭ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ୯ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କୋଚି ବିମାନ ମାର୍ଗରେ ଫେରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଅବଶିଷ୍ଟ ୨୪ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ମୁମ୍ବାଇ ମାର୍ଗରେ ଫେରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡଃ. ବିଜୟ କେତନ ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି, "ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ଟି ଫୋନ କଲ ମିଳିଛି । ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମର ଟୋଲ ଫ୍ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ୧୮୦୦-୧୧୮-୧୧୮-୭୯୭ ସହିତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସଙ୍କ ନମ୍ବର ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ।ଏହା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ତରଫରୁ ଦୂରାଭାଷ ଯୋଗେ ଆସୁଥିବା କଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁବାଇ, ଆବୁଧାବି ଓ ବାହାରିନରେ ରହୁଥିବା ଓଡିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ନମ୍ବର:
- 1800118797
- +91 11 2301 2113
- +91 11 2301 4104
- +91 11 2301 7905
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତମତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ୱର ଜାରି କରାଯାଇଛି । କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ନମ୍ୱରକୁ ସକାଳ ୯ ଟା’ରୁ ରାତି ୯ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ କରିହେବ ।
ପ୍ରମୁଖ ଆବାସିକ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନୋଡାଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବାସୀ ଓଡିଆମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ଓ ସୁରକ୍ଷା ସଂପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଅବଗତ କରାଇବେ । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ସଂପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୩ ଜଣ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ହେଲେ ‘ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସଚିବ ଡଃ. ବିଜୟକେତନ ଉପାଧ୍ୟାୟ । ବିଜୟଙ୍କ ନମ୍ବର -୮୨୬୦୪୩୧୭୨୭, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଅତିରିକ୍ତ ଆବାସିକ କମିଶନର ସୁଚରିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନମ୍ବର - ୯୮୧୮୮୪୮୭୮୭ ଓ ପୂର୍ବରୁ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରୀତିଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନମ୍ବର ୯୫୮୩୩୨୧୯୬୪ ।