IPS ସ୍ତରରେ ବଡ଼ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ; ୧୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ଏସପି, ବଦଳିଲେ ୪ OPS
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଇପିଏସ୍ କ୍ୟାଡରରେ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି, ୧୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 24, 2026 at 6:59 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୋହନ ସରକାର ଆଇପିଏସ (IPS) ଓ ଓପିଏସ (OPS) ସ୍ତରରେ ବଡ଼ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି । ୧୪ ଜଣ IPS ଓ ୪ ଜଣ OPS ଅଫିସରଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଛି । ୧୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ଏସପି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ତ୍ରିଲୋଚନ ମାଝୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଓ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଗରେ ଏସପି ସ୍ତରରେ ବଦଳି ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ପାୱାର କରିଡରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ବିଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର । ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଛି ପୋଲିସ । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଏସପି ସ୍ତରରେ ବଡ଼ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି । ୧୦ ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ବୌଦ୍ଧ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ବରଗଡ଼ ଓ ଦେବଗଡ଼ରେ ନୂଆ ଏସପିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ।
କିଏ କେଉଁଠିକୁ ବଦଳି ହୋଇଛନ୍ତି:
ଗୃହ ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏସପି ଥିବା ୨୦୧୨ ବ୍ୟାଚର ମଡକର ସନ୍ଦୀପ ସମ୍ପତଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି । ସେ ସିବି ସିଆଇଡି କଟକର ଡିଆଇଜି ଭାବେ ବଦଳି ହୋଇଛି । ସିବି ସିଆଇଡିର ଏସପି ଥିବା ୨୦୧୩ ବ୍ୟାଚର ପରମାରସ୍ମିତ ପରଷୋତ୍ତମଦାସଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଏସପି ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସପି ଥିବା ୨୦୧୪ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସିବି ସିଆଇଡି, କଟକ ଏସପି ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ବରଗଡ଼ ଏସପି ଥିବା ୨୦୧୭ ବ୍ୟାଚର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସହାୟ ମୀନାଙ୍କୁ ଗଜପତି ଏସପି ଭାବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ।
ରାୟଗଡା ଏସ୍ପିଙ୍କ ବଦଳି:
ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ରାୟଗଡାର ସିଜିମାଳିରେ ଆଦିବାସୀ ଓ ପୋଲିସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ଘଟଣାରେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଏସପି ଥିଲେ ସ୍ୱାତୀ ଏସ. କୁମାର । ୨୦୧୭ ବ୍ୟାଚର ଏହି ଅଫିସରଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସଟିଏଫ ଏସପି ଭାବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଏସପି ଥିବା ୨୦୧୮ ବ୍ୟାଚର ରାଜ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ଏସପି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନୟାଗଡ଼ରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫସେଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିବା ଆଇପିଏସ ଏସ. ସୁଶ୍ରୀଙ୍କର ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି ଭାବେ ୨୦୧୮ ବ୍ୟାଚର ଏହି ଅଫିସଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଛି ।
ବଦଳିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଏସପି :
ବୌଦ୍ଧ ଏସପି ଥିବା ୨୦୨୦ ବ୍ୟାଚର ରାହୁଲ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସପି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ବିଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଗଞ୍ଜାମରେ ଅପରାଧ ଉପର ମୁହାଁ ହୋଇଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ବଦଳିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଏସପି ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ପାତ୍ର । ୨୦୧୯ ବ୍ୟାଚର ଏହି ଅଫିସରଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସପି ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । କନ୍ଧମାଳ ଏସପି ଥିବା ୨୦୨୦ ବ୍ୟାଚର ହରିଶ ବିସିଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ଏସପି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ଭଦ୍ରକ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଥିବା ୨୦୨୧ ବ୍ୟାଚର କଶ୍ୟପ ପାର୍ଥ ଜଗଦୀଶଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏସପି ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି । ରାୟଗଡ଼ାର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଥିବା ୨୦୨୨ ବ୍ୟାଚର ରମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇ କନ୍ଧମାଳ ଏସପି କରାଯାଇଛି ।
ନିକଟରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏଡିସି କୁଲଦୀପ ମୀନାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ୨୦୨୧ ବ୍ୟାଚର କୁଲଦୀପଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଏସପି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ୨୦୨୨ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ ଅନନ୍ୟା ଅଶ୍ୱସ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନୂଆ ଏଡିସି ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । କଟକରେ ସେ ଜୋନ ଏସିପି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଏସଟିଏଫର ଏସପି ଥିବା ଓପିଏସ ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ଏସପି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି ।
ସିବି ସିଆଇଡିର ଏସପି ଥିବା ଓପିଏସ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ଏସପି ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଏସପି ଥିବା ଓପିଏସ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସିଗନାଲ୍ ଏସପି ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ଦେବଗଡ଼ ଏସପି ହୋଇଛନ୍ତି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଡିସିପି ଥିବା ଓପିଏସ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡ ।
